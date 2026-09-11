Les fervents supporters de football de Tbilissi se frottent les mains, puisqu’ils vont pouvoir voir la Géorgie disputer deux matches internationaux à domicile en l’espace de quatre jours en septembre.

Après leur ouverture de l’UEFA Nations League contre l’Irlande du Nord dans la capitale géorgienne, les Jvarosnebi (les Croisés) affronteront ensuite l’Ukraine au Boris Paichadze Dinamo Arena le lundi 28 septembre, à l’occasion de la 2e journée de la phase de ligue de la compétition. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Outre l’Irlande du Nord et l’Ukraine, la Géorgie a aussi la Hongrie dans son groupe (groupe 2 de la Ligue B). Elle affrontera ces trois sélections à domicile et à l’extérieur pendant la phase de ligue, soit six matches au total.

Les vainqueurs de chaque groupe seront promus en UEFA Nations League A 2028-2029, tandis que l’équipe classée quatrième de chaque groupe sera reléguée en UEFA Nations League C 2028-2029. De plus, les équipes classées deuxièmes et troisièmes de chaque groupe se qualifieront pour les barrages de promotion/relégation, disputés en matches aller-retour.

GOAL vous donne tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Géorgie-Ukraine en UEFA Nations League, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match de l’UEFA Nations League entre la Géorgie et l’Ukraine ?

Géorgie-Ukraine se joue au Boris Paichadze Dinamo Arena (Tbilissi), le lundi 28 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 20 heures (GET).

UEFA Nations League B - Journée 2 28 sept. 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Comment acheter des billets pour Géorgie-Ukraine en UEFA Nations League

Les billets officiels pour le match d’UEFA Nations League entre la Géorgie et l’Ukraine ont été mis en vente pour la première fois à la fin du mois d’août.

Pour les sections générales et celles des supporters géorgiens : la Fédération géorgienne de football vend les billets principaux du stade en ligne exclusivement via le portail officiel géorgien de billetterie (Biletebi.ge).

Pour les sections visiteurs de l’Ukraine : l’Association ukrainienne de football gère directement les contingents de supporters visiteurs (secteurs 9 et 10).

Si vous cherchez à obtenir des places de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir la certitude que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Géorgie-Ukraine en UEFA Nations League ?

Les prix officiels des billets pour le match d’UEFA Nations League entre la Géorgie et l’Ukraine au Boris Paichadze Dinamo Arena de Tbilissi vont de 20 à 100 GEL (lari géorgiens), soit environ de 6 € à 33 €.

La grille tarifaire officielle est divisée en quatre catégories distinctes selon l’emplacement des sièges et la visibilité du terrain :

Catégorie 4 - 20 GEL (6 €)

Catégorie 3 - 40 GEL (13 €)

Catégorie 2 - 70 GEL (23 €)

Catégorie 1 - 100 GEL (33 €)

Le Boris Paichadze Dinamo Arena est organisé selon des catégories standard de visionnage du football :

Catégories 1 et 2 (tribunes latérales inférieure et supérieure) : ce sont les sections premium situées le long des principales lignes de touche, offrant la vue la plus nette sur l’action.

Catégories 3 et 4 (derrière les buts) : ces catégories moins chères sont situées derrière les buts dans les tribunes inférieure et supérieure.

Zone supporters visiteurs : la Fédération ukrainienne de football a confirmé que les secteurs réservés aux supporters visiteurs se trouvent dans les secteurs 9 et 10 (accès via l’entrée H depuis la rue Metreveli).

Gardez un œil sur les sites officiels de la sélection à l’approche du match pour obtenir des informations supplémentaires, ainsi que sur les sites secondaires de revente comme StubHub pour les disponibilités du moment.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Boris Paichadze Dinamo Arena

Le Boris Paichadze Dinamo Arena, inauguré à l’origine sous le nom de Dinamo Stadium en 1936, est le stade le plus grand et le plus célèbre de Géorgie. Situé au cœur de la capitale, Tbilissi, il a une capacité de 54 549 places. Il est le domicile du FC Dinamo Tbilissi, de l’équipe nationale de football de Géorgie et de l’équipe nationale géorgienne de rugby à XV.

Dans les années 1970, le Dinamo Tbilissi est devenu très performant et, pour faire face à l’augmentation des foules, le stade a été entièrement reconstruit (1976).

Après l’indépendance de la Géorgie, le stade a été rebaptisé en l’honneur de Boris Paichadze, héros buteur légendaire des années 1940, largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de football géorgiens.

En 2006, le stade a connu une modernisation massive. Pour répondre aux normes de sécurité et aux standards de l’UEFA, il a été transformé en stade entièrement assis. Cela a considérablement réduit sa capacité par rapport à ses chiffres impressionnants d’autrefois pour atteindre son format actuel.

Moments marquants au Boris Paichadze Dinamo Arena :

Faire couler Liverpool (1979) : le Dinamo Tbilissi a accueilli le géant européen Liverpool lors d’un match de Coupe d’Europe. Le Dinamo a complètement écrasé Liverpool 3-0. Bien que la capacité officielle ait été inférieure, des rapports locaux affirment que 110 000 supporters stupéfiants se sont entassés dans le stade, debout dans les allées et les passages. Cela reste le record absolu d’affluence dans cette enceinte.

La mer de torches (1981) : après la victoire du Dinamo Tbilissi en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe 1980-1981 en Allemagne, l’équipe est rentrée au pays pour célébrer. Plus de 80 000 supporters ont rempli le stade en tenant des torches allumées pour accueillir leurs héros lors d’une célébration iconique et lumineuse.

Le duel 100 % espagnol (2015) : l’enceinte a attiré l’attention du football mondial lorsqu’elle a accueilli la Supercoupe de l’UEFA 2015. Un affrontement palpitant a vu Barcelone battre Séville 5-4 devant un stade comble.

Un chef-d’œuvre père-fils : le stade est une rare merveille architecturale, construite à l’origine par un père (Archil Kurdiani) en 1936, puis entièrement réimaginée 40 ans plus tard par ce même père aux côtés de son fils architecte (Gia Kurdiani).

Comment s’y rendre

Comme le Boris Paichadze Dinamo Arena est situé dans une zone commerciale centrale et animée, juste au nord du centre-ville de Tbilissi, les transports en commun sont fortement recommandés plutôt que la voiture.

En métro : le métro de Tbilissi est bon marché (1 GEL), rapide et permet d’éviter les embouteillages les jours de match.

Station Square (Vagzalis Moedani) : c’est le principal nœud où la première ligne (ligne rouge) et la ligne Saburtalo (ligne verte) se croisent. Sortez de la station, descendez la rue Tevedore Megvedeli, tournez à gauche sur la rue Tsabadze, et vous verrez le stade.

En bus : de nombreux bus urbains s’arrêtent directement devant le stade ou à moins de cinq minutes à pied.

Les bus 306, 308, 311, 315, 320, 351, 362, 431 et 476 s’arrêtent juste à côté du stade ou près du pôle métro Tsereteli. Si vous venez des zones centrales, les bus 31 et 37 relient directement l’avenue Rustaveli à Station Square.

En train : si vous venez de l’extérieur de Tbilissi, comme Batoumi, Koutaïssi ou Gori, vous pouvez prendre un train régional. Descendez à la gare centrale de Tbilissi, à Station Square. Le stade se trouve à seulement quelques pâtés de maisons au nord des quais, ce qui en fait une marche facile de 10 minutes.

En voiture : il est généralement déconseillé de conduire soi-même en raison du trafic extrême et du stationnement limité les jours d’événement. Il n’y a pas de parking public dédié à l’enceinte, mais vous pouvez garer votre véhicule sur le parking de la gare centrale de Tbilissi et parcourir à pied la distance restante jusqu’au stade.

Match d’UEFA Nations League Géorgie-Ukraine : tout ce qu’il faut savoir

Géorgie-Ukraine : forme récente

Classement FIFA : Géorgie (#72) vs Kosovo (#33)

La Géorgie vise à préserver son invincibilité à domicile en 2026, après des matches amicaux nuls contre Israël et la Roumanie, ainsi qu’une victoire face à Bahreïn à Tbilissi depuis mars cette année. Sa dernière défaite à domicile remonte au match contre l’Espagne (0-4) lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde en novembre dernier.

L’Ukraine s’est bien relancée après sa décevante défaite contre la Suède lors des barrages de la Coupe du monde, en enchaînant des succès en matches amicaux contre l’Albanie et la Pologne en mars.

Géorgie-Ukraine : historique récent des confrontations directes

La Géorgie n’a jamais battu l’Ukraine, le bilan global entre les deux équipes étant de 7 victoires pour l’Ukraine, 4 nuls et 0 victoire pour la Géorgie en 11 confrontations précédentes. L’Ukraine a inscrit 17 buts au total lors de ces matches, tandis que la Géorgie a marqué à 6 reprises.

Lors de la campagne d’UEFA Nations League 2024-2025, les deux équipes se sont neutralisées (1-1) lorsqu’elles se sont affrontées en Géorgie, puis l’Ukraine s’est imposée 1-0 (en Pologne) lors de leurs retrouvailles un mois plus tard.

Grp. 2 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Géorgie GEO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Hongrie HUN 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Irlande du Nord NIR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ukraine UKR 0 0 0 0 0 0 0 0 Promotion Barrage Promotion Barrage Relégation Relégation



