he Ligue des nations de l’UEFA est de retour avec une affiche intéressante, puisque la Géorgie reçoit la Hongrie dans l’emblématique Boris Paichadze Dinamo Arena de Tbilissi. Les deux nations continuent de grimper dans la hiérarchie du football européen, ce qui fait de cette rencontre de phase de groupes un rendez-vous crucial pour les deux sélections, qui visent des points pour monter.

GOAL vous donne tous les détails nécessaires sur le lieu, les différentes catégories de prix des billets et la marche à suivre pour réserver vos places.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Géorgie - Hongrie en Ligue des nations B de l’UEFA ?

Géorgie - Hongrie se dispute au Boris Paichadze Dinamo Arena de Tbilissi, avec un coup d’envoi programmé pour cette rencontre du groupe 2 de Ligue des nations B de l’UEFA.

UEFA Nations League B - Journée 5 14 nov. 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Où acheter des billets pour Géorgie - Hongrie ?

Les billets officiels de première mise en vente sont distribués directement via le portail de billetterie de la Fédération géorgienne de football, qui gère les mises en vente standard pour les matches internationaux à domicile à Tbilissi. Les supporters doivent créer un compte sur le portail officiel le plus tôt possible afin d’obtenir des billets lorsque la vente grand public ouvrira.

Si les contingents de billets primaires sont entièrement épuisés ou si certaines zones de placement dans le stade ne sont plus disponibles, les plateformes de billetterie secondaires comme Ticombo sont la solution si les annonces sur le site officiel affichent complet.

Combien coûtent les billets pour Géorgie - Hongrie ?

Les billets standard à l’unité sur le portail officiel de billetterie commencent à environ 10 € à 30 € pour des places en admission générale au Boris Paichadze Dinamo Arena, selon la catégorie du secteur.

Sur le marché secondaire comme Ticombo, les prix d’entrée commencent autour de 234 € sur les plateformes secondaires lorsque les contingents standards en admission générale de première mise en vente sont épuisés.

Géorgie - Hongrie en Ligue des nations B de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de la Géorgie et de la Hongrie

La Géorgie aborde ce match avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 2-0 en amical contre Bahreïn le 5 juin 2026, après un nul 1-1 contre la Roumanie trois jours plus tôt. Plus tôt en 2026, elle s’était imposée 2-0 à l’extérieur contre la Lituanie et avait fait match nul 2-2 contre Israël. Son unique défaite sur cette série est intervenue contre la Bulgarie lors des qualifications pour la Coupe du monde en novembre 2025, un revers 2-1 qui a mis fin à sa campagne de qualification.

La Hongrie présente également un bilan de deux victoires, un nul et une défaite sur ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été une victoire 3-1 en amical contre le Kazakhstan le 9 juin 2026, après un succès 2-1 contre la Finlande quelques jours plus tôt. Un nul sans but contre la Grèce en mars 2026 et une victoire 1-0 contre la Slovénie complètent ses récents résultats positifs. Sa dernière défaite remonte à un revers 3-2 face à l’Irlande lors des qualifications pour la Coupe du monde en novembre 2025.

Géorgie - Hongrie : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à septembre 2001, lorsque la Géorgie a battu la Hongrie 3-1 à Tbilissi lors des qualifications UEFA pour la Coupe du monde. Le seul autre match recensé entre les deux nations a eu lieu trois mois plus tôt, en juin 2001, lorsque la Hongrie s’est imposée 4-1 à domicile dans la même campagne de qualification. Chaque équipe compte une victoire en deux confrontations recensées.



