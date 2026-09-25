Galatasaray affronte Barcelone le mardi 13 octobre 2026 au Rams Global Stadyumu d'Istanbul.

Le FC Barcelone a l'avantage dans l'historique des confrontations entre les deux équipes, avec cinq victoires en huit rencontres de Ligue des champions. L'unique victoire de Galatasaray en Ligue des champions face au géant catalan remonte à novembre 1994, avec un mémorable succès 2-1 à domicile.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Galatasaray-Barcelone, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Galatasaray - Barcelone en Ligue des champions ?

Galatasaray - Barcelone débute au Rams Global Stadyumu d'Istanbul, le mardi 13 octobre 2026.

Ligue des Champions - Journée 2 13 oct. 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Comment acheter des billets pour Sabah FK - Slavia Prague en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l'UEFA entre Sabah FK et le Slavia Prague le mardi 13 octobre 2026, suivez ces étapes standard :

1. Billetterie officielle du club

Billetterie officielle de Sabah FK : Consultez le site officiel de Sabah FK ou les partenaires locaux de billetterie à Bakou, en Azerbaïdjan (comme iTicket.az). En tant que club hôte, il gère les ventes principales pour les secteurs à domicile du stade.

Section visiteurs du Slavia Prague : Si vous soutenez le Slavia Prague, les billets pour le parcage visiteurs sont distribués via le club de supporters officiel ou le portail membres du Slavia Prague.

Combien coûtent les billets pour Sabah FK - Slavia Prague en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de Ligue des champions de l'UEFA Sabah FK - Slavia Prague du mardi 13 octobre 2026 varient selon la catégorie et la plateforme d'achat :

Standard / catégorie 4 : À partir d'environ 60 € à 100 € par billet via les ventes officielles ou les premiers niveaux de mise en vente.

Catégorie 2 & catégorie 1 : Généralement entre 150 € et 350 € par billet selon l'emplacement dans le stade et la visibilité.

Galatasaray - Barcelone en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Galatasaray et de Barcelone

Galatasaray a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu un, avec neuf buts marqués et six encaissés sur cette série. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 en Süper Lig contre Kocaelispor le 13 septembre. Sa seule défaite sur cette période est survenue en Ligue des champions, avec un revers 3-1 contre le Sporting CP le 9 septembre. Avant cela, le club s'était imposé 3-2 à l'extérieur contre Istanbul Basaksehir en Süper Lig.

Barcelone a remporté chacun de ses cinq derniers matches, avec 21 buts marqués et six encaissés sur cette série. Sa rencontre la plus récente s'est soldée par une victoire 4-2 en Liga sur le terrain de Levante le 13 septembre. Avant cela, le club avait battu Feyenoord 5-1 en Ligue des champions puis Valence 5-0 en Liga. L'équipe de Flick a montré une capacité constante à marquer en grande quantité, quel que soit l'adversaire ou la compétition.

Galatasaray - Barcelone : historique récent des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à mars 2022, lorsque Barcelone s'est imposé 2-1 sur le terrain de Galatasaray en Ligue Europa de l'UEFA. Le match retour au Camp Nou s'est terminé sur un score de 0-0. Avant cela, les trois confrontations répertoriées entre les deux équipes avaient toutes eu lieu lors de la phase de groupes de la Ligue des champions de l'UEFA 2002-03, avec trois victoires de Barcelone, dont un succès 2-0 à Istanbul et une victoire 3-1 au Camp Nou. Sur les cinq rencontres du jeu de données, Barcelone en a gagné quatre et les deux équipes ont fait un match nul, tandis que Galatasaray n'a toujours pas remporté la moindre victoire.