Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ligue des Champions
team-logoGalatasaray
Rams Global Stadyumu
team-logoFC Barcelone
Book Galatasaray vs Barcelona Tickets
GOAL-e
Avec le concours de

Comment obtenir des billets pour Galatasaray - Barcelone : prix de la Ligue des champions, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

SHOPPING
Tickets
Galatasaray
FC Barcelone
Ligue des Champions

Galatasaray affronte Barcelone en Ligue des champions. Voici comment réserver vos billets

Galatasaray affronte Barcelone le mardi 13 octobre 2026 au Rams Global Stadyumu d'Istanbul.

Le FC Barcelone a l'avantage dans l'historique des confrontations entre les deux équipes, avec cinq victoires en huit rencontres de Ligue des champions. L'unique victoire de Galatasaray en Ligue des champions face au géant catalan remonte à novembre 1994, avec un mémorable succès 2-1 à domicile.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Galatasaray-Barcelone, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de Galatasaray - Barcelone en Ligue des champions ?

Galatasaray - Barcelone débute au Rams Global Stadyumu d'Istanbul, le mardi 13 octobre 2026.

crest
Ligue des Champions - Journée 2
Rams Global Stadyumu

Comment acheter des billets pour Sabah FK - Slavia Prague en Ligue des champions ?

Pour acheter des billets pour le match de Ligue des champions de l'UEFA entre Sabah FK et le Slavia Prague le mardi 13 octobre 2026, suivez ces étapes standard :

1. Billetterie officielle du club

  • Billetterie officielle de Sabah FK : Consultez le site officiel de Sabah FK ou les partenaires locaux de billetterie à Bakou, en Azerbaïdjan (comme iTicket.az). En tant que club hôte, il gère les ventes principales pour les secteurs à domicile du stade.
  • Section visiteurs du Slavia Prague : Si vous soutenez le Slavia Prague, les billets pour le parcage visiteurs sont distribués via le club de supporters officiel ou le portail membres du Slavia Prague.

Combien coûtent les billets pour Sabah FK - Slavia Prague en Ligue des champions ?

Les prix des billets pour le match de Ligue des champions de l'UEFA Sabah FK - Slavia Prague du mardi 13 octobre 2026 varient selon la catégorie et la plateforme d'achat :

  • Standard / catégorie 4 : À partir d'environ 60 € à 100 € par billet via les ventes officielles ou les premiers niveaux de mise en vente.
  • Catégorie 2 & catégorie 1 : Généralement entre 150 € et 350 € par billet selon l'emplacement dans le stade et la visibilité.

Galatasaray - Barcelone en Ligue des champions : tout ce qu'il faut savoir

La forme de Galatasaray et de Barcelone

Galatasaray a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues et en a perdu un, avec neuf buts marqués et six encaissés sur cette série. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 en Süper Lig contre Kocaelispor le 13 septembre. Sa seule défaite sur cette période est survenue en Ligue des champions, avec un revers 3-1 contre le Sporting CP le 9 septembre. Avant cela, le club s'était imposé 3-2 à l'extérieur contre Istanbul Basaksehir en Süper Lig.

Barcelone a remporté chacun de ses cinq derniers matches, avec 21 buts marqués et six encaissés sur cette série. Sa rencontre la plus récente s'est soldée par une victoire 4-2 en Liga sur le terrain de Levante le 13 septembre. Avant cela, le club avait battu Feyenoord 5-1 en Ligue des champions puis Valence 5-0 en Liga. L'équipe de Flick a montré une capacité constante à marquer en grande quantité, quel que soit l'adversaire ou la compétition.

GAL

GAL - Forme

GOZ
V3-2
IBS
V2-3
SCP
D3-1
KOB
V1-0
TRS
D4-0
But marqué (encaissé)
8/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BAR

BAR - Forme

VAL
V0-5
FEY
V5-1
LEV
V2-4
SAN
V7-2
SEV
V1-3
But marqué (encaissé)
24/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

Galatasaray - Barcelone : historique récent des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs remonte à mars 2022, lorsque Barcelone s'est imposé 2-1 sur le terrain de Galatasaray en Ligue Europa de l'UEFA. Le match retour au Camp Nou s'est terminé sur un score de 0-0. Avant cela, les trois confrontations répertoriées entre les deux équipes avaient toutes eu lieu lors de la phase de groupes de la Ligue des champions de l'UEFA 2002-03, avec trois victoires de Barcelone, dont un succès 2-0 à Istanbul et une victoire 3-1 au Camp Nou. Sur les cinq rencontres du jeu de données, Barcelone en a gagné quatre et les deux équipes ont fait un match nul, tandis que Galatasaray n'a toujours pas remporté la moindre victoire.

Face à face

GalatasarayNulFC Barcelone
0
1
4
Ligue Europa
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
Ligue Europa
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
0
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FDM
Ligue des Champions
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
FDM
Ligue des Champions
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
Ligue des Champions
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
1
FDM
2Buts marqués8
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
V
2
Bayern MunichBayern MunichFCB
110050+53
V
3
FC BarceloneFC BarceloneBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
Bétis SévilleBétis SévilleBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthenesAEK AthenesAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
N
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
N
19
PSVPSVPSV
10101101
N
19
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
N
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BrugesClub BrugesCLB
100123-10
D
22
Slavia PragueSlavia PragueSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
InterInterINT
100112-10
D
25
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
SSC NaplesSSC NaplesNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
D
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
D
Qualification pour les quarts de finale

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google