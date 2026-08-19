Le rideau tombe sur la 1re journée de la nouvelle saison 2026/27 de Premier League avec un derby londonien très attendu, puisque Fulham reçoit son voisin de l’ouest londonien, Chelsea, à Craven Cottage le lundi 24 août.

Chelsea foulera la pelouse avec quelques nouvelles recrues de premier plan. Maxence Lacroix, Marco Palestra et Geovany Quenda ont tous signé pour plus de 50 millions de livres sterling, mais la prise la plus marquante a bien sûr été celle de Morgan Rogers, recruté pour le montant colossal de 117 millions de livres sterling en provenance d’Aston Villa.

Fulham a peut-être perdu les atouts offensifs de Harry Wilson et Raul Jimenez, qui avaient tous deux marqué lors de la victoire 2-1 contre Chelsea à Craven Cottage en janvier, mais le club a attiré deux joueurs remarqués du Real Madrid, Gonzalo García et César Palacios, sur lesquels il compte pour poser des problèmes aux défenses cette saison.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Fulham contre Chelsea, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Fulham contre Chelsea ?

Fulham contre Chelsea débutera à 20h00 BST le lundi 24 août, à Craven Cottage, à Londres.

Premier League - Journée 1 24 août 2026 - 15:00 Craven Cottage

Comment acheter des billets de Premier League pour Fulham contre Chelsea

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d’abonnements de saison & Debentures : Les détenteurs actuels d’un abonnement de saison conservent leur place ou rétrocèdent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des loteries à tirage au sort randomisé pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Fulham contre Chelsea ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge & tarifs réduits : La plupart des clubs proposent des prix échelonnés entre les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres en catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby tombent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement des sièges : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont vendues à un tarif premium, tandis que les places en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 livres sterling pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Bien que les billets visiteurs soient plafonnés à 30 livres sterling, ils figurent parmi les billets les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements de saison les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

Forme

Historique récent des confrontations directes

Infos équipes & effectifs