Fulham boucle sa période avant la trêve internationale avec un rendez-vous compliqué de Premier League contre Manchester United le dimanche 20 septembre. Une affiche à ne pas manquer, et vous pouvez réserver votre place à Craven Cottage dès aujourd’hui en achetant vos billets.

Si Fulham s’est montré compétitif lors de la majorité de ses récentes confrontations avec Manchester United, notamment avec un match nul 1-1 lorsque le club mancunien s’est déplacé à Londres la saison dernière, il faut remonter à 2009 pour retrouver la dernière victoire à domicile des Cottagers contre les 20 fois champions d’Angleterre.

Fulham peut-il mettre fin à 17 ans de malédiction et décrocher un succès capital à domicile contre Manchester United ? GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Fulham-Manchester United, notamment où les acheter et à quel prix.

Quand se joue le match de Premier League Fulham vs Manchester United ?

Fulham vs Manchester United se joue à Craven Cottage (Londres) le dimanche 20 septembre, avec un coup d’envoi programmé à 16 h 30 BST.

Premier League - Journée 5 20 sept. 2026 - 11:30 Craven Cottage

Comment acheter des billets pour Fulham vs Manchester United en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements en passant par les offres hospitality, gérées via le portail billetterie officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants des clubs (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses d’échange officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres non retenus lors du tirage au sort peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Fulham vs Manchester United ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent des prix par catégorie entre adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la ligne de touche et celles des tribunes inférieures sont vendues à prix premium, tandis que les places situées derrière les buts dans les tribunes supérieures offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

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