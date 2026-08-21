À peine le premier derby londonien de la saison de Fulham à Craven Cottage contre Chelsea passé, en voilà déjà un autre, puisque les Cottagers accueilleront Crystal Palace le samedi 5 septembre. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Si le match contre Chelsea est un indicateur, alors les supporters de Fulham vont se régaler cette saison et la demande de billets va exploser. Malgré une défaite sans le moindre point, les hommes d’Álvaro Arbeloa ont largement pris leur part dans un thriller captivant à cinq buts.

Fulham sait toutefois qu’il devra rester très vigilant à la venue de Palace. Incroyablement, Crystal Palace est invaincu lors de ses huit derniers déplacements à Craven Cottage, une série qui remonte à janvier 2005.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Fulham contre Crystal Palace, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Fulham et Crystal Palace ?

Fulham contre Crystal Palace se jouera à Craven Cottage (Londres), le samedi 5 septembre, avec un coup d’envoi programmé à 15 h BST.

Premier League - Journée 3 5 sept. 2026 - 10:00 Craven Cottage

Comment acheter des billets pour Fulham contre Crystal Palace en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison et debentures : Les détenteurs actuels d’un abonnement conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie plusieurs semaines avant le match pour participer au tirage.

Bourses officielles aux billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via l’Official Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Fulham contre Crystal Palace ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Catégories d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre Adultes, Juniors (généralement U18 ou U21), Étudiants et Seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont vendues à des tarifs premium, tandis que les places de l’anneau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de saison les mieux classés avec le maximum de points de fidélité, et ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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