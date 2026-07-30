La 1re journée de la nouvelle saison 2026/27 de Premier League se conclut par un derby londonien très attendu, puisque Fulham reçoit son voisin de l’ouest londonien, Chelsea, à Craven Cottage, le lundi 24 août.

Chelsea foulera la pelouse avec quelques nouvelles recrues de premier plan. Maxence Lacroix, Marco Palestra et Geovany Quenda ont tous signé pour plus de 50 millions de livres sterling, mais l’arrivée qui a bien sûr fait la une reste celle de Morgan Rogers, recruté pour le montant colossal de 117 millions de livres sterling en provenance d’Aston Villa.

Fulham a peut-être perdu les atouts offensifs de Harry Wilson et Raul Jimenez, qui avaient tous deux marqué lors de la victoire 2-1 contre Chelsea à Craven Cottage en janvier, mais le club a attiré deux joueurs remarqués du Real Madrid, Gonzalo García et César Palacios, sur lesquels il compte pour poser des problèmes aux défenses cette saison.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Fulham contre Chelsea, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Fulham contre Chelsea ?

Fulham contre Chelsea débutera à 20 h 00 BST le lundi 24 août, à Craven Cottage, à Londres.

Premier League - Journée 1 24 août 2026 - 15:00 Craven Cottage

Comment acheter des billets de Premier League pour Fulham contre Chelsea

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitalité, gérées via le portail officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente à la sauvette et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches qu’ils n’utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente traditionnelles en ligne, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des loteries avec tirage au sort pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Fulham contre Chelsea ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégorie entre Adultes, Juniors (généralement U18 ou U21), Étudiants et Seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges du niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 livres sterling pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27 incluse, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 livres sterling, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de saison de premier rang disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

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