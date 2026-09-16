Comment obtenir des billets pour Fribourg-Schalke 04 : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Fribourg affronte Schalke 04 le samedi 10 octobre 2026 à l’Europa-Park Stadion de Fribourg.

L’historique des confrontations directes est favorable à Fribourg, qui compte 11 victoires contre 8 pour Schalke sur leurs 24 précédents matches officiels. Fribourg a dominé les récentes confrontations dans l’élite entre les deux équipes, avec 5 victoires et 1 nul lors de ses 6 derniers matches de Bundesliga face à Schalke.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Fribourg-Schalke 04, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Fribourg-Schalke 04 en Bundesliga ?

Le match Fribourg-Schalke 04 débute à l’Europa-Park Stadion de Fribourg le samedi 10 octobre 2026.

Bundesliga - Journée 5 11 oct. 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

Comment acheter des billets pour Fribourg-Schalke 04 en Bundesliga ?

Les billets pour le match de Bundesliga entre le SC Fribourg et le FC Schalke 04 peuvent être achetés par plusieurs canaux :

Billetterie officielle du club : Le moyen principal et le plus sûr d’acheter des billets est de passer directement par le portail officiel de billetterie du SC Fribourg. Un accès prioritaire est généralement accordé aux membres officiels du club avant que les billets restants ne soient mis en vente au grand public.

Marché officiel de revente de billets (Zweitmarkt) : Si le match affiche complet lors de la vente générale, le SC Fribourg exploite une plateforme officielle de revente où les abonnés ou les membres du club remettent en vente leurs places à leur valeur faciale.

Secteur visiteurs : Les supporters de Schalke 04 qui souhaitent prendre place dans le parcage visiteurs doivent acheter leurs billets directement via le service officiel de billetterie du FC Schalke 04 ou le scrutin réservé aux membres.

Combien coûtent les billets pour Fribourg-Schalke 04 en Bundesliga ?

Les prix des billets pour la rencontre de Bundesliga entre le SC Fribourg et le FC Schalke 04 varient en fonction de la catégorie, de l’emplacement du siège et de la plateforme d’achat :

Admission générale officielle (valeur faciale) : Les billets en tribune debout à l’Europa-Park Stadion coûtent généralement entre 15 € et 20 € , tandis que les places assises standard vont approximativement de 35 € à 70 € selon la catégorie et la vue.

Offres hospitalité et packs VIP : Les expériences premium de jour de match, avec accès au salon et prestations de restauration, commencent aux alentours de 100 € à 150 €+ par billet.

Fribourg-Schalke 04 en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Fribourg et Schalke 04

Fribourg arrive avec un bilan parfait sur ses cinq derniers matches, avec cinq victoires et un seul but encaissé sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 1-0 contre Paderborn en Bundesliga, et l’équipe a également inscrit cinq buts contre le Fortuna Düsseldorf en DFB-Pokal. Sur ces cinq matches, Fribourg a marqué 13 buts et n’en a concédé qu’un, une série qui reflète à la fois son efficacité offensive et sa solidité défensive.

Schalke a remporté un match, fait un nul et perdu trois de ses cinq dernières rencontres. Le nul est arrivé le plus récemment, avec un 0-0 sur la pelouse du Bayern Munich en Bundesliga. Sa seule victoire sur la période a été un succès 5-2 après prolongation contre le Hallescher FC en DFB-Pokal. Schalke a marqué sept buts sur ces cinq matches et en a encaissé neuf.

Fribourg-Schalke 04 : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à avril 2023, lorsque Fribourg s’était imposé 4-0 à domicile en Bundesliga. Sur les cinq dernières confrontations directes, Fribourg en a remporté quatre et Schalke aucune, avec un résultat en faveur de Fribourg à chaque fois qu’il recevait. Fribourg a inscrit 14 buts lors de ces cinq matches ; Schalke en a marqué deux.