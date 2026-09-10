Comment obtenir des billets pour France - Italie : prix de la Ligue des nations de l'UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La France reçoit l’Italie au Parc des Princes, à Paris, le vendredi 2 octobre, dans le cadre d’un groupe A1 de la Ligue A relevé, qui comprend également la Belgique et la Turquie. Les deux équipes se retrouveront lors du match retour en Italie en novembre, le lieu de cette rencontre restant encore à confirmer.

GOAL a tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour France-Italie dès maintenant, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où en acheter.

Quand a lieu le coup d’envoi de France-Italie en Ligue des nations A de l’UEFA ?

France-Italie se joue au Stade de France, à Saint-Denis, l’heure du coup d’envoi devant être confirmée à l’approche de la date.

UEFA Nations League A - Journée 3 2 oct. 2026 - 14:45 Stade de France

Où acheter des billets pour France-Italie ?

Les billets pour le match à Paris sont d’abord mis à disposition via les canaux officiels de billetterie de la Fédération française de football (FFF), la priorité étant généralement accordée aux membres avant que le contingent restant ne soit mis en vente au grand public. Les canaux officiels de la FIGC (Fédération italienne de football) constituent l’équivalent pour le match retour en Italie.

Voici quelques éléments à savoir sur l’achat de billets pour cette affiche :

Vente générale officielle : elle ouvre après la fermeture des fenêtres de priorité réservées aux membres, généralement à l’approche de chaque match

Offres vérifiées : Ticombo se fournit en billets auprès de différents vendeurs, offrant aux acheteurs un choix plus large une fois les contingents officiels épuisés

Billets visiteurs : les contingents pour le match en Italie sont gérés via les canaux de la FIGC et peuvent être limités

Marché secondaire : Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Compte tenu de l’affiche, il est recommandé de réserver tôt, en particulier pour le match à Paris.

Combien coûtent les billets pour France-Italie ?

Les tarifs officiels pour le match à Paris sont fixés via les canaux de billetterie de la FFF, avec toute la gamme allant des places standard aux sièges premium proposée au prix facial dans la limite des disponibilités. Les tarifs officiels de la FIGC s’appliqueront pour le match en Italie une fois le lieu et les modalités de vente confirmés.

Places les moins chères (Paris) : à partir d’environ 50 €, généralement dans les tribunes supérieures derrière les buts au Parc des Princes

Places de milieu de gamme (Paris) : sièges centraux le long de la ligne médiane, à un tarif sensiblement plus élevé

Match retour en Italie : les prix seront confirmés une fois le lieu de la rencontre de novembre annoncé

Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées. Comme pour toute affiche entre deux des plus grandes nations d’Europe, les prix peuvent évoluer à l’approche du match. Mieux vaut donc sécuriser sa place le plus tôt possible si vous avez un budget précis.

France-Italie en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la France et de l’Italie

La France a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 4-6 contre l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, un résultat intervenu après une défaite 0-2 contre l’Espagne lors du match pour la troisième place. Plus tôt dans le tournoi, elle a battu le Maroc 2-0, le Paraguay 1-0 et la Suède 3-0. Sur ces cinq rencontres, la France a marqué dix buts et en a encaissé huit.

L’Italie a également enregistré trois victoires et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son match le plus récent s’est conclu par une victoire 1-0 contre la Grèce en amical le 7 juin, après un succès 1-0 contre le Luxembourg trois jours plus tôt. Ses deux défaites sur cette série sont intervenues contre la Bosnie-Herzégovine et lors d’un revers 1-4 face à la Norvège en novembre 2025. L’Italie a inscrit cinq buts et en a concédé six sur ces cinq matches.

France-Italie : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est achevée sur un 1-3 en faveur de la France, lors d’un match de Ligue des nations A de l’UEFA disputé en Italie en novembre 2024. Sur les cinq dernières confrontations directes, la France s’est imposée à quatre reprises contre zéro victoire pour l’Italie, avec également un succès français lors de chacun des matches amicaux de 2016 et 2012. La France a inscrit 14 buts sur ces cinq rencontres et en a concédé cinq.



