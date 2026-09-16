La France reçoit la Belgique dans un choc de phase de groupes de l’UEFA Nations League au mythique Stade de France de Saint-Denis, le 5 octobre 2026. Ce derby de prestige met aux prises deux poids lourds du football européen, en lutte pour les premières places de leur groupe.

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Quand a lieu le coup d’envoi de France-Belgique en Ligue des nations A de l’UEFA ?

France-Belgique se déroule au Stade de France de Saint-Denis, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé à l’approche de la date.

UEFA Nations League A - Journée 4 5 oct. 2026 - 14:45 Stade de France

Où acheter des billets pour France-Belgique en Ligue des nations masculine ?

Les billets officiels du match peuvent être achetés directement via la billetterie de la Fédération française de football (FFF), qui gère les ventes primaires pour les matches à domicile de l’équipe de France. Le portail officiel est votre premier point de passage pour obtenir des billets au prix facial pendant les phases de prévente et de vente générale.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme Ticombo constituent une solution.

Combien coûtent les billets pour France-Belgique en Ligue des nations masculine ?

Les prix des billets standards sur le site officiel de la FFF commencent à 25 € pour des places de catégorie générale derrière les buts, avec des tarifs qui augmentent selon l’emplacement et le niveau dans le Stade de France.

Sur les plateformes de revente comme Ticombo, les prix des billets sur le marché secondaire débutent actuellement à 86 € par place, avec des tarifs fluctuants selon la disponibilité en temps réel et la demande des supporters.

France-Belgique en Ligue des nations A de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

La forme de la France et de la Belgique

La France a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, avec dix buts marqués et huit encaissés sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 4-6 contre l’Angleterre en demi-finales de la Coupe du monde, un résultat survenu après une défaite 0-2 face à l’Espagne lors du match pour la troisième place. Avant ces revers, la France avait affiché ses qualités offensives avec des victoires contre le Maroc (2-0), le Paraguay (1-0) et la Suède (3-0).

Les cinq derniers matches de la Belgique ont donné trois victoires, un nul et une défaite. Son résultat le plus récent a été une défaite 2-1 contre l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde. Avant cela, elle a battu les États-Unis 4-1 et le Sénégal 3-2, et a signé un convaincant succès 5-1 contre la Nouvelle-Zélande. La Belgique a marqué 11 buts et en a encaissé huit sur ces cinq rencontres, le match nul 0-0 contre l’Iran étant la seule rencontre lors de laquelle elle n’a pas trouvé le chemin des filets.

France-Belgique : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 1-2 en faveur de la France, lors d’un match de Ligue des nations A de l’UEFA disputé à Bruxelles en octobre 2024. Sur les cinq dernières confrontations directes, la France s’est imposée à quatre reprises contre une victoire de la Belgique, ce seul succès belge étant intervenu en demi-finale de la Coupe du monde 2018. La France a également battu la Belgique en huitièmes de finale du Championnat d’Europe 2024 et lors des deux manches de leur confrontation en Ligue des nations en 2021.



