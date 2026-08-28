Comment obtenir des billets pour FC Cologne vs Werder Brême : prix en Bundesliga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le FC Cologne affronte le Werder Brême le samedi 12 septembre 2026 au RheinEnergieSTADION de Cologne.

Lors de leur dernière confrontation officielle, le 12 avril 2026, le 1. FC Köln s'était imposé 3-1 à domicile contre le Werder Brême. Historiquement, les matches entre ces deux équipes au RheinEnergieSTADION ont souvent été prolifiques, et les récents face-à-face en Bundesliga sont équilibrés sur leurs six dernières rencontres.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour FC Koeln-Werder Bremen, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d'envoi de FC Koeln vs Werder Bremen en Bundesliga ?

FC Koeln vs Werder Bremen débute au RheinEnergieSTADION de Cologne.

Bundesliga - Journée 3 12 sept. 2026 - 12:30 RheinEnergieSTADION

Comment acheter des billets FC Koeln vs Werder Bremen en Bundesliga ?

Pour acheter des billets pour le match 1. FC Köln vs Werder Bremen au RheinEnergieSTADION, vous disposez d'options officielles principales ainsi que de plateformes secondaires :

Boutique officielle de billetterie du 1. FC Köln : Le moyen le plus direct et le plus sûr d'acheter des billets est de passer par le site officiel du club (fc.de) via sa billetterie en ligne. Les ventes prioritaires sont généralement proposées d'abord aux membres du club, puis une vente grand public est organisée s'il reste des billets disponibles.

VIP et hospitalité officiels : Si les billets grand public sont épuisés, des packages officiels VIP et business seat peuvent être réservés directement via des plateformes d'hospitalité officielles telles que official-vip.com ou via la division hospitalité du FC Köln.

Quotas officiels de billets visiteurs : Si vous soutenez le Werder Brême, les billets pour le parcage visiteurs sont distribués officiellement via le portail de billetterie du site du club du Werder Brême (werder.de) pour les supporters enregistrés et les abonnés.

Plateformes de marché secondaire : Si les canaux officiels grand public sont totalement épuisés, des plateformes de revente comme StubHub proposent des options remises en vente par des vendeurs individuels.

Combien coûtent les billets FC Koeln vs Werder Bremen en Bundesliga ?

Les prix des billets pour le match de Bundesliga 1. FC Köln vs. SV Werder Bremen varient selon la catégorie de place, le canal d'achat et la demande pour la rencontre :

Catégorie 1 (latérale / niveau inférieur) : Les billets officiels principaux pour des emplacements premium en tribune principale vont généralement de 50 £ à 75 £ par billet.

Catégorie 2 (angles / niveau supérieur) : Les places standard dans les angles ou dans les niveaux supérieurs coûtent généralement entre 35 £ et 55 £ .

Zone debout (Stehplatz) : Les billets officiels pour les tribunes debout dans les secteurs domicile ou visiteurs sont les plus abordables, avec des prix habituellement autour de 15 £ à 22 £ .

Packages hospitalité et VIP : Les sièges business premium, l'accès aux salons et les billets d'hospitalité officiels débutent à environ 180 £ à 350 £+ par personne.

Marché secondaire de la revente : Si les canaux officiels grand public affichent complet, les prix sur les plateformes de revente telles que StubHub fluctuent selon la demande, en commençant généralement autour de 45 £ à 90 £+ pour des places standard.

FC Koeln vs Werder Bremen en Bundesliga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de FC Koeln vs Werder Bremen

Le FC Koeln a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, pour un match nul. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 2-1 en DFB-Pokal sur le terrain de Würzburger Kickers le 24 août, après deux succès amicaux consécutifs 2-1 puis 2-0 contre la Real Sociedad. Les seuls points laissés en route sur cette série sont venus d'un nul 2-2 contre le Hertha Berlin en pré-saison. Koeln a marqué 13 buts lors de ces cinq matches et en a concédé quatre.

Les cinq derniers matches du Werder Brême ont donné lieu à deux victoires, deux nuls et une défaite. Son résultat le plus récent a été un succès 3-0 en DFB-Pokal contre SK Hansa Lüneeburg le 22 août. Brême a perdu son dernier match amical de pré-saison 1-0 contre Auxerre et a fait deux fois match nul contre Paderborn, les deux rencontres se terminant sur le score de 2-2. Il a inscrit neuf buts et en a encaissé cinq lors de cette série de cinq matches.

FC Koeln vs Werder Bremen : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs était un match de Bundesliga le 12 avril 2026, lorsque le FC Koeln s'est imposé 3-1 au RheinEnergieSTADION. Sur les cinq dernières confrontations en Bundesliga, le bilan est à égalité avec une victoire de chaque côté et trois nuls. La seule victoire à l'extérieur dans cette série est revenue à Brême, vainqueur 1-0 à Cologne en février 2024.

Classement de FC Koeln vs Werder Bremen

Au classement actuel de Bundesliga, le FC Koeln occupe la huitième place tandis que le Werder Brême est 18e.