Everton lance sa campagne de Premier League à domicile, au Hill Dickinson Stadium, le samedi 22 août. Crystal Palace, sous la direction de son nouvel entraîneur Pierre Sage, sera le premier adversaire des Toffees.

Les supporters qui ont afflué au Hill Dickinson la saison dernière ont eu droit à des affiches alléchantes. Au moins 3 buts ont été inscrits lors de chacun des quatre derniers matches de Premier League disputés sur place et les fans d’Everton espèrent voir la même chose dans les mois à venir, avec, si possible, beaucoup de victoires à domicile en prime.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour obtenir des billets pour Everton contre Crystal Palace, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League Everton vs Crystal Palace ?

Everton contre Crystal Palace débutera à 15 h 00 BST le samedi 22 août 2026 au Hill Dickinson Stadium de Liverpool.

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Comment acheter des billets pour Everton vs Crystal Palace en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont proposées pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison & debentures : Les détenteurs actuels d’un abonnement conservent leur siège ou rétrocèdent au club les rencontres qu’ils n’utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les fans peuvent également en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Everton vs Crystal Palace ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026-2027 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie de la rencontre :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, les juniors (généralement U18 ou U21), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les seuils d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige face aux rivaux du top 6 ou les derbies sont classés en catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places situées au centre le long de la touche et dans les niveaux inférieurs sont vendues à un tarif premium, tandis que les sièges en tribune supérieure derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026-2027, avec confirmation au moins jusqu’en 2027-2028.

Bien que les billets visiteurs soient plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les quotas visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de saison les mieux classés, disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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