Les supporters d’Everton qui ont bonne mémoire se souviendront d’un spectaculaire 2-2 lorsque Ipswich Town s’était déplacé à Goodison, en mai 2025. Les deux équipes s’apprêtent à se retrouver en Premier League, cette fois au Hill Dickinson Stadium bien sûr, le samedi 19 septembre. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Everton a bien lancé cette nouvelle campagne avec une victoire à domicile contre Crystal Palace en championnat, avant d’enchaîner en écartant facilement Preston North End en Carabao Cup. Le fait d’avoir gardé sa cage inviolée lors des deux matches a aussi dû satisfaire l’entraîneur des Toffees, David Moyes.

Ipswich Town, tout juste promu, espère également s’appuyer sur les bases solides posées en ce mois d’août. Comme Everton, le club du Suffolk a lui aussi signé des victoires inaugurales en Premier League et en Carabao Cup.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Everton vs Ipswich Town, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue la rencontre de Premier League Everton vs Ipswich Town ?

Everton vs Ipswich Town aura lieu au Hill Dickinson Stadium (Liverpool) le samedi 19 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 15 heures BST.

Premier League - Journée 5 19 sept. 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Everton vs Ipswich Town

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérés via le portail de billetterie officiel de chaque club ou des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d’abonnements de saison et de debentures : Les détenteurs actuels d’un abonnement conservent leur place ou remettent au club les matches qu’ils n’utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de ballot) : Les files d’attente traditionnelles en ligne, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges de billets officiels (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du ballot peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Everton vs Ipswich Town ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie considérablement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre adultes, juniors (généralement U18 ou U21), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige face à des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales sur les côtés longs et celles du niveau inférieur sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Prix et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font aussi partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements de saison les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

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