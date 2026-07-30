Everton lancera sa campagne de Premier League à domicile, au Hill Dickinson Stadium, le samedi 22 août. Crystal Palace, sous la direction de son nouvel entraîneur Pierre Sage, sera le premier adversaire des Toffees.

Les supporters qui ont afflué au Hill Dickinson la saison dernière ont eu droit à des rencontres alléchantes. Au moins 3 buts ont été inscrits lors de chacun des quatre derniers matches de Premier League disputés dans ce stade, et les fans d'Everton espéreront voir la même chose dans les mois à venir, avec, si possible, de nombreuses victoires à domicile en prime.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Everton contre Crystal Palace, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Premier League Everton vs Crystal Palace ?

Everton contre Crystal Palace débutera à 15 h 00 BST le samedi 22 août 2026, au Hill Dickinson Stadium de Liverpool.

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Everton vs Crystal Palace

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, via le portail officiel de billetterie de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les détenteurs d'un abonnement conservent leur siège ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d'attente en ligne traditionnelles, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n'ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via le Ticket Exchange officiel du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les fans peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Everton vs Crystal Palace ?

Le prix d'un billet de Premier League pour la saison 2026-2027 varie fortement selon le club recevant, l'emplacement du siège et la catégorie de la rencontre :

Tarifs selon l'âge et réductions : La plupart des clubs proposent des prix échelonnés entre les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge diffèrent d'une équipe à l'autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles situées en tribune basse sont plus chères, tandis que les places en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026-2027, et l'a confirmé au moins jusqu'en 2027-2028.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n'arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux membres de base.

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