Everton lance sa campagne de Premier League à domicile, au Hill Dickinson Stadium, le samedi 22 août. Crystal Palace, sous la direction de son nouvel entraîneur Pierre Sage, sera le premier adversaire des Toffees.

Les supporters qui ont envahi le Hill Dickinson la saison dernière ont eu droit à des affiches alléchantes. Au moins 3 buts ont été inscrits lors de chacun des quatre derniers matches de Premier League disputés sur place et les fans d’Everton espéreront voir la même chose dans les mois à venir, avec, si possible, beaucoup de victoires à domicile en prime.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Everton vs Crystal Palace, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Everton vs Crystal Palace ?

Everton vs Crystal Palace débutera à 15 h 00 BST le samedi 22 août 2026 au Hill Dickinson Stadium de Liverpool.

Premier League - Journée 1 22 août 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Comment acheter des billets pour Everton vs Crystal Palace en Premier League ?

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail billetterie officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent les matches auxquels ils ne peuvent pas assister au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres non retenus lors du tirage peuvent acheter les billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour tenter d’obtenir des billets de dernière minute, les fans peuvent également en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Everton vs Crystal Palace ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre les rivaux du top 6 ou les adversaires d’un derby relèvent de la catégorie A et affichent les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des tribunes basses sont proposées à un tarif premium, tandis que les places en hauteur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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