L’Espanyol affronte Elche le mercredi 20 septembre 2026 au RCDE Stadium de Barcelone.

L’Espanyol aborde cette rencontre avec l’objectif de profiter de l’avantage du terrain et de prendre des points cruciaux en ce début de saison au classement du championnat. De son côté, Elche cherchera à redresser sa forme récente et à décrocher sa première victoire dans cette affiche depuis octobre 2021.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Espanyol vs Elche, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Espanyol vs Elche en Liga ?

Espanyol vs Elche débute au RCDE Stadium de Barcelone, avec l’horaire exact confirmé dans les détails du match ci-dessus.

LaLiga - Journée 7 20 sept. 2026 - 09:00 RCDE Stadium

Comment acheter des billets de Liga pour Osasuna vs Rayo Vallecano ?

Vous pouvez acheter des billets pour Osasuna vs Rayo Vallecano via les canaux officiels ou des plateformes secondaires de billetterie fiables :

Site officiel du CA Osasuna et billetterie : L’endroit principal et le plus fiable pour acheter des billets en tribunes locales est directement le portail de billetterie du site officiel du CA Osasuna ou le guichet du stade El Sadar à Pampelune avant le jour du match. Les ventes officielles au grand public ouvrent généralement 1 à 2 semaines avant le coup d’envoi, une fois que les membres du club (socios) ont terminé leur fenêtre de priorité.

Agrégateurs de marchés secondaires : Si les billets sont épuisés sur le site officiel, vous pouvez comparer les places proposées sur les marchés de revente via des plateformes agrégatrices telles que StubHub.

Combien coûtent les billets de Liga pour Osasuna vs Rayo Vallecano ?

Les prix des billets pour Osasuna vs Rayo Vallecano au stade El Sadar varient selon le canal d’achat et la catégorie de places :

Billets officiels du club (prix facial) : Directement auprès du CA Osasuna, les prix standards pour le grand public vont généralement de 35 € à 80 € selon la section (virages, tribunes d’angle, tribune principale ou places premium centrales).

Marchés secondaires : Sur des sites agrégateurs de revente de billets tels que StubHub, les prix commencent généralement autour de 42 € à 50 € pour des places standard, avec des prix moyens qui peuvent grimper davantage selon la disponibilité, l’emplacement des sièges et la demande.

Espanyol vs Elche en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Espanyol vs Elche

L’Espanyol a remporté un match, fait deux nuls et perdu deux fois lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Son meilleur résultat sur cette série a été une victoire 3-0 en Liga contre Levante le 16 août, tandis que sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 1-2 à domicile contre le Real Madrid le 22 août. La pré-saison a produit un nul 3-3 contre Middlesbrough et un nul 2-2 contre Burnley, l’autre résultat étant une défaite 1-3 face à Coventry City. L’Espanyol a marqué neuf buts et en a encaissé huit sur ces cinq matches.

Elche n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec un nul en Liga et trois nuls en pré-saison. Son résultat le plus récent a été une défaite 0-5 contre Barcelone le 23 août, après un nul 1-1 avec le Deportivo de La Corogne lors de son premier match de championnat. Elche a fait match nul 2-2 contre Cordoba, 2-2 contre Al-Ain et 0-0 contre Johor Darul Ta'zim dans sa préparation de pré-saison. Sur ces cinq matches, Elche a marqué cinq buts et en a encaissé neuf.

Espanyol vs Elche : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu en Liga le 1er mars 2026, lorsque le match sur le terrain d’Elche s’est terminé sur le score de 2-2. Avant cela, l’Espanyol s’était imposé 1-0 à domicile en octobre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes de cet ensemble de données, qui couvrent la Liga et la Segunda Division, l’Espanyol a gagné deux fois et Elche s’est imposé une fois, tandis que deux nuls complètent le bilan.