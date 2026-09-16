L’Espagne affronte la Tchéquie dans une affiche captivante de l’UEFA Nations League à l’Estadio Carlos Tartiere d’Oviedo le 3 octobre 2026. Ce match de groupe verra deux poids lourds européens s’affronter devant un public passionné dans les Asturies, alors que les deux équipes visent de précieux points dans le tournoi.

GOAL vous apporte tous les détails dont vous avez besoin pour réserver votre place à l’Estadio Carlos Tartiere. Découvrez où acheter vos billets, les informations sur les prix et comment obtenir vos places dès aujourd’hui.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Espagne - Tchéquie en UEFA Nations League A ?

Espagne - Tchéquie se jouera au Nuevo Carlos Tartiere, à Oviedo, mais les informations officielles concernant la diffusion et l’heure du coup d’envoi n’ont pas encore été confirmées.

UEFA Nations League A - Journée 3 3 oct. 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

Où acheter des billets pour Espagne - Tchéquie ?

Les billets officiels pour le match peuvent être achetés directement via la billetterie de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), qui gère la distribution principale pour les matches à domicile. Le site officiel de la RFEF est votre premier point de passage pour obtenir des billets au prix facial pendant les phases de prévente et de vente générale au public.

Si les places proposées sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub constituent votre meilleure option.

Combien coûtent les billets pour Espagne - Tchéquie ?

Les prix standard sur la billetterie officielle de la RFEF commencent généralement à 35 € pour une place en catégorie générale derrière le but, avec des tarifs en hausse selon le secteur et la catégorie de siège à l’intérieur de l’Estadio Carlos Tartiere.

Sur les marchés secondaires comme StubHub, les prix des billets commencent actuellement à 48 € par place, avec des tarifs finaux qui fluctuent selon le siège choisi, l’emplacement et la demande du marché en temps réel.

Espagne - Tchéquie en UEFA Nations League A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Espagne et de la Tchéquie

L’Espagne a remporté chacun de ses cinq derniers matches, en inscrivant neuf buts et en n’en concédant que deux sur cette série. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Cette série comprend aussi des succès contre la France, la Belgique, le Portugal et l’Autriche, avec deux clean sheets en cinq rencontres pour l’Espagne.

Lors de ses cinq derniers matches, la Tchéquie a enregistré deux victoires, un nul et deux défaites, avec six buts marqués et sept encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 0-3 contre le Mexique en phase de groupes de la Coupe du monde. Elle a aussi battu le Guatemala 3-1 et le Kosovo 2-1 en matches amicaux, mais s’est inclinée 2-1 face à la Corée du Sud et a fait match nul 1-1 contre l’Afrique du Sud.

Espagne - Tchéquie : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections a eu lieu en UEFA Nations League en juin 2022, lorsque l’Espagne s’est imposée 2-0 à domicile. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 2-2 lors du match retour à Prague plus tôt dans le même mois. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Espagne possède le meilleur bilan, avec trois victoires contre aucune pour la Tchéquie et deux nuls, dont un succès 1-0 à l’Euro 2016 et une victoire 2-1 lors d’un match qualificatif pour le Championnat d’Europe en 2011.



