Championne du monde en titre, l’Espagne lance sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA 2026/27 contre la Croatie à Séville, avant que les deux sélections ne se retrouvent une semaine plus tard à Split. Ces deux rencontres font partie d’un programme relevé dans le groupe A3 de la Ligue A, qui comprend également l’Angleterre et la Tchéquie, et ce premier double affrontement a déjà beaucoup d’importance au vu de la qualité des deux côtés.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour Espagne-Croatie, y compris les dates des matches, les prix et les points de vente.

À quand le coup d’envoi de Espagne-Croatie en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Espagne-Croatie débutera à l’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville le 26 septembre 2026, l’heure exacte du coup d’envoi local devant encore être confirmée par l’UEFA.

UEFA Nations League A - Journée 2 29 sept. 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Où acheter des billets pour Espagne-Croatie ?

Le moyen le plus fiable de décrocher des billets pour cette double confrontation, en particulier pour le match de Séville déjà à guichets fermés, passe par StubHub. En tant que l’une des plus grandes places de marché de billets au monde, StubHub propose un large éventail d’options de placement pour les deux rencontres, du Ramón Sánchez-Pizjuán à Séville au stade Poljud de Split.

Voici pourquoi StubHub mérite votre attention pour cette affiche :

Accès à un match à guichets fermés – les billets officiels pour Séville étant épuisés, StubHub est l’un des seuls moyens restants d’assister au match du 29 septembre

Transferts garantis – chaque achat est couvert par le programme FanProtect de StubHub, ce qui donne aux acheteurs l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match

Aucune adhésion à une fédération requise – utile pour les supporters internationaux n’ayant pas accès aux canaux officiels de la RFEF ou de la HNS

Large choix de places – dans les deux stades, des sièges en hauteur aux options premium dans l’axe

Packages hospitalité – disponibles pour les supporters souhaitant vivre une expérience de jour de match plus complète sur l’une ou l’autre rencontre

Compte tenu de la rapidité avec laquelle le match de Séville s’est vendu, il est vivement recommandé de réserver tôt également pour la rencontre à l’extérieur à Split, notamment avec la cote croissante de l’Espagne depuis son sacre en Coupe du monde.

Combien coûtent les billets pour Espagne-Croatie ?

Les prix pour cette double confrontation varient selon le match, l’emplacement du siège et la proximité avec le jour de la rencontre au moment de l’achat. Voici un aperçu de ce à quoi il faut s’attendre sur StubHub :

Séville (épuisé à la source) : en l’absence de stock officiel, les prix de revente sur le marché secondaire se situent bien au-dessus de la valeur faciale au vu de l’ampleur de la demande autour du sacre mondial de l’Espagne

Places les moins chères à Split : à partir d’environ 45 € à 60 €, généralement dans les tribunes hautes derrière les buts

Places de milieu de gamme à Split : généralement entre 90 € et 160 €, offrant une vue plus dégagée le long des lignes de touche

Comme pour toute rencontre impliquant les champions du monde, les prix sur le marché secondaire peuvent évoluer rapidement, donc bloquer une place le plus tôt possible est l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Espagne-Croatie en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Espagne et de la Croatie

L’Espagne aborde ce match sur cinq victoires lors de ses cinq dernières sorties, toutes acquises pendant la Coupe du monde 2026. Elle a battu l’Argentine 1-0 en finale et avait auparavant dominé l’Autriche 3-0, le Portugal 1-0, la Belgique 2-1 et la France 2-0. Sur ces cinq matches, l’Espagne a marqué sept buts et n’en a encaissé aucun, signant un clean sheet à chaque rencontre.

Les cinq derniers résultats de la Croatie sont plus contrastés. Elle a gagné trois fois et perdu deux fois, son match le plus récent étant une défaite 2-1 face au Portugal en huitième de finale de la Coupe du monde. Plus tôt dans le tournoi, elle a battu le Ghana 2-1 et le Panama 1-0, mais s’est aussi inclinée 4-2 contre l’Angleterre en phase de groupes. La Croatie a marqué sept buts et en a encaissé neuf sur ces cinq matches.

Espagne-Croatie : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux sélections remonte à l’Euro 2024, où l’Espagne s’est imposée 3-0. Avant cela, les deux équipes avaient fait match nul 0-0 lors d’une rencontre de Ligue des nations en juin 2023. Sur les cinq derniers face-à-face, l’Espagne présente le meilleur bilan, son succès le plus net étant une victoire 6-0 à domicile en Ligue des nations en septembre 2018. Ces cinq rencontres ont produit 19 buts au total.

Classement de Espagne-Croatie

Dans le groupe 3 de la Ligue des nations de l’UEFA, la Croatie occupe actuellement la première place, tandis que l’Espagne pointe au quatrième rang à l’approche de cette rencontre.