Championne du monde en titre, l’Espagne lance sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA face à la Croatie à Séville, avant que les deux équipes ne se retrouvent une semaine plus tard à Split. Ces deux rencontres font partie d’un calendrier relevé du groupe A3 de la Ligue A, qui comprend aussi l’Angleterre et la Tchéquie, et cette première double confrontation pèse déjà lourd au vu de la qualité présente des deux côtés.

Laissez GOAL vous présenter tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets Espagne-Croatie, notamment les dates des matchs, les prix et les points de vente.

Quand a lieu le coup d’envoi de Espagne-Croatie en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Espagne-Croatie débutera à l’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville le 26 septembre 2026, l’horaire exact du coup d’envoi local devant encore être confirmé par l’UEFA.

UEFA Nations League A - Journée 2 29 sept. 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Où acheter des billets pour Espagne-Croatie ?

Les billets pour le match de Séville ont d’abord été mis en vente via les canaux officiels de billetterie de la RFEF, avec une priorité accordée aux membres de la fédération avant que la rencontre n’affiche complet. Les canaux officiels de la fédération croate (HNS) constituent l’équivalent pour le match à l’extérieur à Split.

Compte tenu de la rapidité avec laquelle le match de Séville a affiché complet, il est fortement recommandé de réserver tôt pour la rencontre à l’extérieur à Split également, notamment au vu de la cote grandissante de l’Espagne depuis son sacre en Coupe du monde.

Combien coûtent les billets pour Espagne-Croatie ?

Les tarifs officiels pour le match de Séville avaient été fixés via les canaux de billetterie de la RFEF avant que la rencontre n’affiche complet à la source. La tarification officielle de la HNS s’applique de la même manière pour le match de Split.

Séville (complet à la source) : sans stock officiel disponible, les prix de revente sur le marché secondaire se situent largement au-dessus de la valeur faciale compte tenu de l’ampleur de la demande autour du succès de l’Espagne en Coupe du monde

Split, places les moins chères : à partir d’environ 45 € à 60 €, généralement dans les tribunes supérieures derrière les buts

Split, places milieu de gamme : généralement de 90 € à 160 €, avec une vue plus dégagée le long des lignes de touche

Split, places premium : à partir de 250 € pour les supporters qui veulent la meilleure vue disponible

StubHub est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées. Comme pour toute affiche impliquant les champions du monde, les prix peuvent évoluer rapidement, donc sécuriser une place le plus tôt possible reste l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Espagne-Croatie en Ligue des nations A de l’UEFA : Tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Espagne et de la Croatie

L’Espagne aborde ce match sur cinq victoires lors de ses cinq dernières sorties, toutes obtenues pendant la Coupe du monde 2026. Elle a battu l’Argentine 1-0 en finale et avait auparavant dominé l’Autriche 3-0, le Portugal 1-0, la Belgique 2-1 et la France 2-0. Sur ces cinq matchs, l’Espagne a inscrit sept buts et n’en a encaissé aucun, signant un clean sheet à chaque rencontre.

Les cinq derniers résultats de la Croatie sont plus contrastés. Elle a remporté trois matchs et en a perdu deux, son plus récent étant une défaite 2-1 contre le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Plus tôt dans le tournoi, elle avait battu le Ghana 2-1 et le Panama 1-0, mais avait aussi perdu 4-2 contre l’Angleterre en phase de groupes. La Croatie a marqué sept buts et en a encaissé neuf sur ces cinq rencontres.

Espagne-Croatie : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à l’Euro 2024, où l’Espagne s’était imposée 3-0. Avant cela, les deux sélections avaient fait match nul 0-0 lors d’une rencontre de Ligue des nations en juin 2023. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Espagne présente le meilleur bilan, sa victoire la plus marquante étant un succès 6-0 à domicile en Ligue des nations en septembre 2018. Ces cinq rencontres ont produit 19 buts au total.



