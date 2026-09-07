Championne du monde en titre, l’Espagne lance sa campagne 2026/27 de Ligue des nations de l’UEFA contre la Croatie à Séville, avant que les deux équipes ne se retrouvent une semaine plus tard à Split. Ces deux rencontres s’inscrivent dans un programme relevé du groupe A3 de la Ligue A, qui comprend également l’Angleterre et la Tchéquie, et cette double confrontation précoce a déjà beaucoup d’importance au vu de la qualité présente des deux côtés.

Laissez GOAL vous guider à travers tout ce qu’il faut savoir pour acheter des billets pour Espagne-Croatie, notamment les dates des matches, les prix et les points de vente.

Quand a lieu le coup d’envoi de Espagne-Croatie en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Espagne-Croatie débute à l’Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville le 26 septembre 2026, l’horaire exact du coup d’envoi local devant encore être confirmé par l’UEFA.

UEFA Nations League A - Journée 2 29 sept. 2026 - 14:45 Estadio R. Sanchez Pizjuan

Où acheter des billets pour Espagne-Croatie ?

Les billets pour la manche de Séville ont d’abord été mis en vente via les canaux officiels de billetterie de la RFEF, avec une priorité accordée aux membres de la fédération avant que la rencontre n’affiche complet. Les canaux officiels de la fédération croate (HNS) constituent l’équivalent pour le match à Split.

StubHub est l’option à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées. La plateforme propose un large éventail de places pour les deux rencontres, du Ramón Sánchez-Pizjuán de Séville au stade Poljud de Split.

Quelques éléments utiles à connaître avant d’acheter des billets pour cette affiche :

Match à guichets fermés – les billets officiels pour Séville étant épuisés, StubHub est l’un des seuls moyens restants d’assister au match du 29 septembre

Billets visiteurs – les quotas pour Split sont gérés via les canaux de la HNS, avec une offre limitée pour les supporters espagnols en déplacement

Transferts garantis – chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match

Marché secondaire – StubHub est l’option à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées

Étant donné la rapidité avec laquelle la manche de Séville a affiché complet, il est vivement recommandé de réserver tôt pour le match à l’extérieur à Split également, en particulier avec la popularité croissante de l’Espagne depuis son sacre en Coupe du monde.

Combien coûtent les billets pour Espagne-Croatie ?

La tarification officielle pour la manche de Séville avait été fixée via les canaux de billetterie de la RFEF avant que la rencontre n’affiche complet à la source. La tarification officielle de la HNS s’applique de la même manière pour le match de Split.

StubHub est l’option à privilégier si les offres du site officiel sont épuisées, et voici un aperçu approximatif de ce à quoi s’attendre sur la plateforme :

Séville (épuisé à la source) : sans stock officiel disponible, les prix de revente sur le marché secondaire se situent bien au-dessus de la valeur faciale compte tenu de l’ampleur de la demande autour du sacre mondial de l’Espagne

Places les moins chères à Split : à partir d’environ 45 € à 60 €, généralement dans les tribunes supérieures derrière les buts

Places intermédiaires à Split : généralement entre 90 € et 160 €, avec une meilleure vue le long des lignes de touche

Places premium à Split : à partir de 250 € pour les supporters souhaitant la meilleure vue disponible

Comme pour toute affiche impliquant les champions du monde, les prix peuvent évoluer rapidement. Réserver une place le plus tôt possible reste donc l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Espagne-Croatie en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Espagne et de la Croatie

L’Espagne aborde ce match sur une série de cinq victoires lors de ses cinq dernières sorties, toutes acquises pendant la Coupe du monde 2026. Elle a battu l’Argentine 1-0 en finale et s’était auparavant imposée contre l’Autriche (3-0), le Portugal (1-0), la Belgique (2-1) et la France (2-0). Sur ces cinq matches, l’Espagne a inscrit sept buts et n’en a encaissé aucun, en gardant sa cage inviolée à chaque rencontre.

Les cinq derniers résultats de la Croatie sont plus contrastés. Elle a gagné trois fois et perdu deux fois, son match le plus récent étant une défaite 2-1 contre le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Plus tôt dans le tournoi, elle a battu le Ghana 2-1 et le Panama 1-0, mais s’est aussi inclinée 4-2 face à l’Angleterre en phase de groupes. La Croatie a marqué sept buts et en a encaissé neuf sur ces cinq rencontres.

Espagne-Croatie : les confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à l’Euro 2024, où l’Espagne s’est imposée 3-0. Avant cela, les deux sélections avaient fait match nul 0-0 lors d’une rencontre de Ligue des nations en juin 2023. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Espagne possède le meilleur bilan, sa victoire la plus nette étant un succès 6-0 à domicile en Ligue des nations en septembre 2018. Ces cinq rencontres ont produit 19 buts au total.

Classement de Espagne-Croatie

Dans le groupe 3 de la Ligue des nations de l’UEFA, la Croatie occupe actuellement la première place, tandis que l’Espagne se présente à ce match en quatrième position.