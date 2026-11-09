Deux grandes puissances du football mondial s’affrontent alors que l’Angleterre accueille l’Espagne au stade de Wembley, à Londres, pour un choc de Ligue des nations de l’UEFA. Après leurs mémorables duels au Championnat d’Europe, ce rendez-vous promet un spectacle international de premier plan dans l’une des enceintes les plus emblématiques du football.

La demande de places pour le stade de Wembley est extrêmement forte, mais obtenir un billet n’est pas forcément compliqué. GOAL vous donne toutes les informations essentielles sur le match, son horaire, les fourchettes de prix des billets officiels et les sites où acheter vos places en ligne dès maintenant.

À quelle heure débute Espagne-Angleterre en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA ?

Espagne-Angleterre se déroule au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid. Les informations officielles concernant la diffusion de cette rencontre ne sont pas encore disponibles.

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

Où acheter des billets pour Espagne-Angleterre ?

Les billets officiels sont distribués sur le portail de billetterie de la FA, accessible via England Football, ainsi que par les canaux officiels de l’UEFA. La vente générale et les périodes d’accès prioritaire réservées aux membres de l’England Supporters Travel Club ouvrent plusieurs semaines avant le match, mais les places mises en vente sur les canaux officiels s’écoulent généralement vite.

Si les billets sont épuisés sur le site officiel, des plateformes de revente comme StubHub peuvent vous permettre de trouver des places avant le coup d’envoi.

Combien coûtent les billets pour Espagne-Angleterre ?

Sur la plateforme officielle de billetterie, les prix commencent à 35 £ pour les places de catégorie 4. Les tarifs standard pour les adultes atteignent 80 £ selon les catégories de places du stade, tandis que les billets pour la zone familiale sont proposés à partir de 25 £.

Si toutes les places de la vente générale officielle trouvent preneur, des plateformes de revente comme StubHub offrent une autre possibilité de trouver des places à la dernière minute, à partir d’environ 76 £.

Espagne-Angleterre en Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Espagne et de l’Angleterre

L’Espagne aborde ce match avec cinq victoires lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Elle a inscrit sept buts et en a encaissé trois sur cette période. Son dernier résultat est une victoire 1-0 contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde, qui a conclu un tournoi sans faute. Plus tôt, elle avait battu la France 2-0 en demi-finale et pris le dessus sur la Belgique 2-1 en quart de finale. L’équipe de Luis de la Fuente n’a perdu aucun de ces cinq matches.

Sur ses cinq derniers matches, l’Angleterre compte quatre victoires et une défaite, avec 11 buts marqués et 11 encaissés dans une série de rencontres riches en buts. Son dernier match s’est soldé par une victoire 4-6 contre la France en demi-finale de la Coupe du monde, avant qu’une défaite 1-2 face à l’Argentine en finale ne mette fin à son tournoi. Parmi ses résultats précédents figurent une victoire 1-2 contre la Norvège et un succès 2-3 face au Mexique.

Espagne-Angleterre : les dernières confrontations

La dernière rencontre entre les deux équipes a eu lieu à l’Euro 2024, où l’Espagne a battu l’Angleterre 2-1. Sur leurs cinq dernières confrontations, l’Espagne mène avec trois victoires contre une pour l’Angleterre, tandis qu’un match s’est terminé sur un nul. En Ligue des nations, l’Espagne s’est imposée 2-3 à Madrid en octobre 2018, tandis que l’Angleterre avait remporté le match aller 1-2 le mois précédent.