Comment obtenir des billets pour Espagne - Angleterre : prix de la Ligue des nations A de l’UEFA, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Deux puissances du football mondial s’affrontent alors que l’Angleterre accueille l’Espagne pour un choc de l’UEFA Nations League à Wembley Stadium, à Londres. Ce match constitue un rendez-vous incontournable dans la foulée de leurs mémorables affrontements lors du championnat d’Europe, apportant un grand spectacle international dans l’un des stades les plus emblématiques du football.

La demande de places pour Wembley Stadium est incroyablement forte, mais obtenir votre billet ne doit pas forcément être compliqué. GOAL vous fournit toutes les informations essentielles sur le match, le calendrier, les fourchettes officielles de prix des billets, ainsi que les endroits où acheter vos billets en ligne dès maintenant.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Espagne vs Angleterre en UEFA Nations League A ?

Espagne vs Angleterre se déroule au Riyadh Air Metropolitano, à Madrid, et les informations officielles de diffusion ne sont actuellement pas disponibles pour cette rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Riyadh Air Metropolitano

Où acheter des billets pour Espagne vs Angleterre ?

Les billets officiels sont distribués via le portail FA Ticketing sur England Football, ainsi que par les canaux officiels de l’UEFA. Les mises en vente générales et les fenêtres d’accès prioritaire pour les membres de l’England Supporters Travel Club ouvrent plusieurs semaines avant le match, bien que les allocations principales soient régulièrement épuisées rapidement.

Si les billets proposés sur le site officiel sont épuisés, les plateformes secondaires comme StubHub sont une solution pour obtenir des places avant le coup d’envoi.

Combien coûtent les billets pour Espagne vs Angleterre ?

Les prix des billets en vente principale auprès du fournisseur officiel commencent à 35 £ pour des places de catégorie 4, avec des tarifs adultes standard allant jusqu’à 80 £ dans les principales zones du stade, ainsi que des billets en tribune familiale à partir de 25 £.

Si les quotas officiels en vente générale sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub offrent une option alternative pour obtenir des places de dernière minute, avec des prix à partir d’environ 76 £.

Espagne vs Angleterre en UEFA Nations League A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Espagne et de l’Angleterre

L’Espagne aborde ce match avec cinq victoires lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, avec sept buts marqués et trois encaissés sur cette série. Son résultat le plus récent a été une victoire 1-0 contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde, concluant un parcours parfait dans le tournoi. Plus tôt dans cette série, elle a battu la France 2-0 en demi-finale et dominé la Belgique 2-1 en quart de finale. L’équipe de Luis de la Fuente n’a perdu aucun match lors de ces cinq sorties.

Les cinq derniers matches de l’Angleterre ont donné quatre victoires et une défaite, avec 11 buts marqués et 11 encaissés pour les Anglais dans une série à haut score. Leur match le plus récent a été une victoire 4-6 contre la France en demi-finale de la Coupe du monde, avant qu’une défaite 1-2 contre l’Argentine en finale ne mette fin à leur tournoi. Plus tôt, les résultats comprenaient une victoire 1-2 contre la Norvège et un succès 2-3 face au Mexique.

Espagne vs Angleterre : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu à l’Euro 2024, où l’Espagne a battu l’Angleterre 2-1. Lors des cinq derniers affrontements, l’Espagne a l’avantage avec trois victoires contre une pour l’Angleterre, un match s’étant terminé sur un score de parité. Plus précisément en Ligue des nations, l’Espagne l’a emporté 2-3 à Madrid en octobre 2018, tandis que l’Angleterre a gagné le match retour 1-2 le mois précédent.



