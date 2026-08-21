L’Eintracht Francfort affronte Augsbourg le dimanche 6 septembre 2026 au Deutsche Bank Park de Francfort.

Le FC Augsbourg se déplace à Francfort après des résultats mitigés en pré-saison, avec la volonté de trouver de la constance dans sa campagne nationale. Les récentes confrontations entre les deux clubs ont donné lieu à des rencontres très disputées, dont un match nul 1-1 lors de leur précédent duel en championnat en avril 2026.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Eintracht Francfort-Augsbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Eintracht Francfort-Augsbourg en Bundesliga ?

L’Eintracht Francfort reçoit Augsbourg au Deutsche Bank Park de Francfort, avec un coup d’envoi programmé à l’heure indiquée ci-dessus.

Bundesliga - Journée 2 6 sept. 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

Comment acheter des billets pour Eintracht Francfort-Augsbourg en Bundesliga ?

Pour obtenir des billets pour le match de Bundesliga entre l’Eintracht Francfort et le FC Augsbourg au Deutsche Bank Park, suivez les canaux officiels de billetterie primaire et secondaire ci-dessous :

1. Portail officiel de billetterie de l’Eintracht Francfort (vente primaire)

Site officiel : Achetez vos billets directement via la billetterie officielle de l’Eintracht Francfort.

Priorité aux membres du club : Les membres officiels de l’Eintracht Francfort bénéficient d’un accès prioritaire pendant une fenêtre de prévente dédiée avant la mise en vente des billets pour le grand public.

Vente générale : Les billets restants après la prévente réservée aux membres sont mis en vente en ligne pour le grand public.

2. Section visiteurs (supporters du FC Augsbourg)

Billetterie du FC Augsbourg : Les supporters du FC Augsbourg souhaitant prendre place dans le parcage visiteurs doivent acheter leurs billets directement via la billetterie officielle du FC Augsbourg, où les membres du club et les abonnés sont prioritaires.

3. Revente officielle et plateformes secondaires

Marché officiel de revente (Eintracht Resale) : Si le match affiche complet, les abonnés peuvent remettre en vente leur siège légalement à sa valeur faciale via la plateforme officielle d’échange de billets du club.

Places de marché secondaires : Des plateformes de billetterie secondaire comme StubHub proposent des annonces si la vente primaire n’est plus disponible.

Combien coûtent les billets pour Eintracht Francfort-Augsbourg en Bundesliga ?

Les prix officiels à leur valeur faciale pour les matches de Bundesliga de l’Eintracht Francfort commencent généralement autour de 18 € à 24 € pour les places debout et montent jusqu’à 50 € à 90 € ou plus pour les places assises, les membres officiels du club bénéficiant d’un accès prioritaire à la vente primaire.

Prix de la vente primaire et de l’échange officiel

Places debout (mise en vente initiale) : Les places debout standard coûtent généralement entre 18 € et 24 €.

Places assises (mise en vente initiale) : Les catégories assises varient entre 35 € et 90 € selon la catégorie et l’emplacement.

Échange de billets du club : Si la vente primaire affiche complet, les abonnés qui revendent leur siège sur la plateforme officielle d’échange de billets du club les proposent à leur valeur faciale, plus de légers frais de traitement.

Prix du marché secondaire

Sur les plateformes de billetterie secondaire comme StubHub, les places debout d’entrée de gamme ou les sièges en tribune supérieure commencent généralement autour de 60 € à 75 €, tandis que les sièges de premier choix au milieu du terrain et en tribune inférieure se situent généralement entre 100 € et 250 € ou plus selon la demande du marché.

Eintracht Francfort-Augsbourg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Eintracht Francfort et d’Augsbourg

L’Eintracht Francfort aborde l’ouverture de la Bundesliga avec un bilan de pré-saison de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 7-0 contre Brentford le 15 août, un résultat qui a provoqué une onde de choc au sein du club. Avant cela, Francfort avait remporté trois matches amicaux de suite, dont une victoire 5-1 contre le FSV Francfort et un succès 2-0 face à Hull City. Sur ces cinq matches, Francfort a inscrit 11 buts et en a encaissé 10.

Augsbourg a bouclé sa pré-saison avec deux victoires, deux défaites et un match nul en cinq rencontres. Son dernier match s’est terminé par une défaite 4-0 contre Leeds United le 15 août. Le club a également enregistré une victoire 3-2 contre Sassuolo et un large succès 15-0 contre Schwaz sur la même période. Augsbourg a marqué 21 buts sur ces cinq matches et en a concédé 11.

Eintracht Francfort-Augsbourg : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 1-1, avec Augsbourg qui recevait Francfort en Bundesliga le 25 avril 2026. Sur les cinq dernières confrontations en Bundesliga, Francfort a l’avantage avec deux victoires contre aucune pour Augsbourg, trois matches nuls complétant le bilan. Francfort a marqué huit buts lors de ces cinq matches, tandis qu’Augsbourg en a inscrit cinq.

Classement de l’Eintracht Francfort et d’Augsbourg

Au classement actuel de Bundesliga, Augsbourg occupe la première place tandis que l’Eintracht Francfort est sixième.