Hambourg affronte Mayence 05 le dimanche 6 septembre 2026 au Deutsche Bank Park de Francfort.

Les deux clubs abordent ce match du début de saison avec l’objectif de lancer une dynamique positive après leurs premiers matches nationaux. Leur précédente confrontation en Bundesliga, en avril 2026, s’était soldée par un match nul 1-1 à la WWK Arena.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Eintracht Francfort vs Augsbourg, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quelle date a lieu le coup d’envoi de Eintracht Francfort vs Augsbourg en Bundesliga ?

L’Eintracht Francfort reçoit Augsbourg au Deutsche Bank Park de Francfort, avec un coup d’envoi programmé à l’heure indiquée ci-dessus.

Bundesliga - Journée 2 6 sept. 2026 - 11:30 Deutsche Bank Park

Comment acheter des billets de Bundesliga pour Hambourg vs Mayence 05 ?

Pour obtenir des billets pour le match de Bundesliga Hamburger SV vs. 1. FSV Mainz 05 du dimanche 6 septembre 2026, au Volksparkstadion, suivez les canaux officiels et les étapes de billetterie vérifiées ci-dessous :

1. Portail officiel billetterie du HSV (vente principale)

Le moyen le plus sûr et le plus fiable d’acheter des billets au prix facial est de passer directement par Hambourg :

Site officiel : rendez-vous sur la billetterie du HSV.

Priorité aux membres du HSV : les membres officiels du club bénéficient d’une fenêtre d’achat anticipée avant l’ouverture de la vente au public. Les matches très demandés affichent souvent complet pendant la prévente réservée aux membres.

Vente générale : les billets restants sont mis en vente en ligne pour les non-membres.

2. Secteur visiteurs (supporters de Mayence 05)

Si vous soutenez le 1. FSV Mainz 05 dans le parcage visiteurs :

Billetterie de Mayence 05 : les billets visiteurs sont gérés directement par Mayence 05 et vendus via la billetterie officielle de Mayence 05. Les membres et les abonnés bénéficient d’un accès prioritaire.

3. Plateformes de billetterie secondaire

Si les options principales sont épuisées, des billets sont proposés sur des moteurs de recherche de billets et des plateformes secondaires comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Bundesliga pour Hambourg vs Mayence 05 ?

Les prix officiels au tarif facial pour les matches de Bundesliga au Volksparkstadion commencent généralement autour de 18 € à 24 € pour les places debout, comme la Nordtribüne, et montent jusqu’à 50 € à 90 €+ pour les places assises, les membres officiels du club bénéficiant d’un accès prioritaire aux ventes principales. Les annonces sur les plateformes secondaires pour les affiches très demandées commencent généralement autour de 60 € et peuvent grimper davantage selon l’emplacement du siège et la demande du marché.

Ventes officielles principales et plateforme d’échange

Mise en vente initiale : les billets standards en places debout commencent généralement autour de 18 €–24 € , tandis que les catégories assises se situent entre 35 € et 90 € . Les membres officiels du club bénéficient de fenêtres de réservation prioritaires avant l’ouverture au grand public.

Bourse aux billets du club : si la vente principale affiche complet, les abonnés et les membres du club peuvent revendre légalement leurs places sur la plateforme officielle d’échange du club, au prix facial majoré de faibles frais de traitement.

Marché secondaire de la revente

Places de marché de revente : sur les places de marché secondaires, les billets d’entrée de gamme en places debout ou en tribune haute commencent généralement autour de 60 € , tandis que les sièges les mieux placés au milieu du terrain et en tribune basse se situent en général entre 100 € et 250 €+ selon la demande et les frais du vendeur.

Eintracht Francfort vs Augsbourg en Bundesliga : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Eintracht Francfort et Augsbourg

L’Eintracht Francfort aborde l’ouverture de la Bundesliga avec un bilan de pré-saison de quatre victoires et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa sortie la plus récente s’est terminée par une défaite 7-0 contre Brentford le 15 août, un résultat qui a provoqué une onde de choc dans le club. Avant cela, Francfort avait remporté trois matches amicaux de suite, dont une victoire 5-1 contre le FSV Francfort et un succès 2-0 face à Hull City. Sur ces cinq matches, Francfort a marqué 11 buts et en a encaissé 10.

Augsbourg a terminé sa pré-saison avec deux victoires, deux défaites et un nul en cinq matches. Son dernier match s’est soldé par une défaite 4-0 contre Leeds United le 15 août. Le club a tout de même enregistré une victoire 3-2 contre Sassuolo et un large succès 15-0 contre Schwaz sur la même période. Augsbourg a inscrit 21 buts sur ces cinq rencontres et en a encaissé 11.

Eintracht Francfort vs Augsbourg : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur le score de 1-1, avec Augsbourg qui recevait Francfort en Bundesliga le 25 avril 2026. Sur les cinq dernières confrontations en Bundesliga, Francfort a l’avantage avec deux victoires contre aucune pour Augsbourg, tandis que trois nuls complètent le bilan. Francfort a marqué huit buts lors de ces cinq matches, alors qu’Augsbourg en a inscrit cinq.

Classement de Eintracht Francfort et Augsbourg

Au classement actuel de Bundesliga, Augsbourg occupe la première place tandis que l’Eintracht Francfort se situe au sixième rang.