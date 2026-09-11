Le nouveau sélectionneur de l’Écosse, Sébastien Pocognoli, aura une première occasion de faire forte impression devant les fervents supporters de la Tartan Army à domicile, lorsqu’il mènera son équipe à Hampden Park le mardi 29 septembre pour son match de Ligue des nations de l’UEFA contre la Suisse. Réservez vos billets dès aujourd’hui.

L’Écosse lancera sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA trois jours plus tôt à l’extérieur, avec un déplacement à Ljubljana pour affronter la Slovénie.

Outre la Slovénie et la Suisse, l’Écosse a également la Macédoine du Nord dans son groupe (groupe 1 de la ligue B). Elle affrontera ces trois équipes en matches aller-retour pendant la phase de ligue, soit six rencontres au total.

Les vainqueurs de chaque groupe seront promus en Ligue des nations A de l’UEFA 2028-2029, tandis que l’équipe classée quatrième de chaque groupe sera reléguée en Ligue des nations C de l’UEFA 2028-2029. En outre, les équipes classées deuxième et troisième de chaque groupe disputeront les barrages de promotion/relégation, joués en aller-retour sur deux manches.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir dès maintenant vos billets pour Écosse-Suisse en Ligue des nations de l’UEFA, notamment les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match de Ligue des nations de l’UEFA entre l’Écosse et la Suisse ?

Écosse-Suisse aura lieu à Hampden Park, à Glasgow, le mardi 29 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 19 h 45 (BST).

UEFA Nations League B - Journée 2 29 sept. 2026 - 14:45 Hampden Park

Comment acheter des billets pour Écosse-Suisse en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre l’Écosse et la Suisse sont vendus exclusivement en ligne via la billetterie de la Fédération écossaise. Ils ont d’abord été mis en vente à la fin du mois de février.

Les membres du Scotland Supporters Club (SSC) ont eu la possibilité d’acheter leurs billets avant le grand public et se sont également vu proposer des options moins chères pour les prochains matches.

Pour obtenir des places de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui donne aux acheteurs la certitude que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Écosse-Suisse en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets officiels pour le match de Ligue des nations de l’UEFA entre l’Écosse et la Suisse à Hampden Park allaient de 35 £ dans les tribunes Est et Ouest à 40 £ dans les tribunes Nord et Sud pour les membres adultes du Scotland Supporters Club, et de 40 à 45 £ pour le grand public. Toutefois, les quotas standard destinés au public via la Fédération écossaise se sont rapidement épuisés.

Consultez les sites officiels de la sélection nationale à l’approche de la rencontre pour plus d’informations, ainsi que les sites secondaires de revente tels que StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur Hampden Park

Hampden Park, à Glasgow, est largement considéré comme l’ultime « maison du football écossais ». Inauguré en 1903, ce stade légendaire est le théâtre permanent des matches de l’équipe nationale d’Écosse et forge depuis des générations sa réputation comme l’un des sites sportifs les plus historiques au monde. Le stade actuel possède la catégorie 4 de l’UEFA et une capacité de 51 866 places.

En raison des lois modernes de sécurité imposant des stades entièrement assis, Hampden Park détient plusieurs records européens d’affluence à l’épreuve du temps qui ne seront probablement jamais battus :

Record européen absolu pour un match international : Écosse-Angleterre (1937) - 149 415

Record européen absolu pour un match de clubs : Celtic-Aberdeen (finale de la Coupe d’Écosse 1937) - 146 433

Record pour un match de compétition de l’UEFA : Celtic-Leeds United (demi-finale de Coupe d’Europe 1937) - 136 505

Moments mémorables à Hampden Park :

La finale de la Coupe d’Europe 1960 : largement considérée comme le plus grand match de football jamais disputé. Le Real Madrid a battu l’Eintracht Francfort 7-3, avec quatre buts de Ferenc Puskás et un triplé d’Alfredo Di Stéfano.

La volée merveilleuse de Zidane (2002) : lors de la finale de l’UEFA Champions League 2002, Zinedine Zidane a inscrit une volée du gauche iconique, défiant la gravité, dans la lucarne, offrant une victoire 2-1 au Real Madrid contre le Bayer Leverkusen.

Méga-concerts : l’enceinte a accueilli des légendes de la musique, dont Sir Paul McCartney, qui a notamment interprété « Mull of Kintyre » en 1910, les Rolling Stones, ainsi que des stars de la pop comme Beyoncé et Take That.

Les « Scotch Professors » : c’est sur la pelouse du premier Hampden Park que les joueurs écossais ont développé ce jeu révolutionnaire fait de passes courtes et tourné vers le collectif. Avant cela, le football était surtout un jeu chaotique de dribbles individuels et de charges dignes du rugby. Ils ont essentiellement exporté le football moderne au monde entier.

Comment s’y rendre

Le moyen le plus simple et le plus fiable pour se rendre à Hampden Park est d’emprunter les transports en commun. Le stade se trouve dans un quartier résidentiel très fréquenté, donc la circulation et le stationnement à proximité lors des grands événements ou des jours de match sont fortement restreints et déconseillés.

En train : prendre le train est le moyen le plus rapide d’éviter la foule. Vous pouvez emprunter un service ScotRail depuis la gare centrale de Glasgow jusqu’à la zone du stade.

Gare de Mount Florida - C’est l’arrêt le plus proche. Le trajet en train dure environ 10 à 17 minutes, suivi de 5 minutes de marche jusqu’au stade.

Gare de King's Park - C’est une autre excellente option. Il faut environ 10 à 15 minutes de train, suivies de 5 minutes de marche.

En bus : plusieurs lignes locales de First Glasgow circulent régulièrement entre le centre-ville de Glasgow et la zone du stade. Le trajet dure généralement entre 15 et 30 minutes.

Bus 75 - Vous pouvez prendre ce bus près du centre-ville, par exemple à proximité de la Gallery of Modern Art, et il vous dépose directement sur Aikenhead Road, juste à côté de l’entrée du stade.

Autres lignes - Les bus 5, 6, 7, 7A, 31, 34 et 90 passent également très près du stade. Vous pouvez consulter les horaires en direct et les itinéraires sur le site de First Bus.

Écosse-Suisse en Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Écosse-Suisse : forme récente

Classement FIFA : Écosse (36e) vs Suisse (14e)

L’Écosse retrouve la compétition pour la première fois depuis son élimination en phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026. Malgré une victoire inaugurale 1-0 contre Haïti, deux défaites consécutives contre le Maroc (0-1) puis le Brésil (0-3) l’ont vue quitter le tournoi.

Les Écossais affichent toutefois un bilan récent impressionnant dans les matches de compétition à domicile. Ils se sont imposés lors de rencontres consécutives face à la Grèce, au Belarus et au Danemark à Hampden Park à la fin de l’année 2025.

La Suisse sera encouragée par le fait qu’elle a réalisé sa meilleure performance en Coupe du monde depuis 72 ans cet été, en atteignant les quarts de finale. Il convient aussi de noter qu’elle est restée invaincue durant toute l’année 2025.

Écosse-Suisse : historique récent des confrontations directes

L’Écosse mène dans l’historique des confrontations face à la Suisse avec 8 victoires, contre 5 pour la Suisse, et 4 matches nuls. Sur leurs 17 précédentes rencontres, l’Écosse a inscrit 27 buts, contre 25 pour la Suisse.

Le dernier match entre les deux équipes a eu lieu en juin 2024, lors de la phase de groupes de l’Euro 2024 de l’UEFA. Ce match palpitant à Cologne, en Allemagne, s’est terminé sur un nul 1-1. Scott McTominay a marqué en premier pour l’Écosse, mais Xherdan Shaqiri a égalisé pour la Suisse d’une superbe frappe enroulée.

Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Macédoine du Nord MKD 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Écosse SCO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Slovénie SVN 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Suisse SUI 0 0 0 0 0 0 0 0 Promotion Barrage Promotion Barrage Relégation Relégation



