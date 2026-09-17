L’Écosse reçoit la Slovénie dans un passionnant match de phase de groupes de l’UEFA Nations League au mythique Hampden Park de Glasgow, le 6 octobre 2026. Cette rencontre cruciale du groupe E met aux prises deux sélections européennes ambitieuses en quête de points essentiels dans le tournoi.

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À quelle heure débute Écosse-Slovénie en Ligue des nations de l’UEFA B ?

Écosse-Slovénie se dispute à Hampden Park, à Glasgow, même si l’heure officielle du coup d’envoi n’a pas encore été confirmée.

UEFA Nations League B - Journée 4 6 oct. 2026 - 14:45

Où acheter des billets pour Écosse-Slovénie ?

Les billets officiels pour le match peuvent être achetés directement via la billetterie en ligne de la Fédération écossaise de football (SFA), qui gère les ventes principales pour les matches à domicile de l’équipe nationale d’Écosse. Le portail officiel est votre destination principale pour obtenir des billets au prix facial pendant les fenêtres de prévente et de vente générale au public.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme Ticombosont une solution à privilégier.

Combien coûtent les billets pour Écosse-Slovénie ?

Les prix standard des billets sur la billetterie officielle de la SFA commencent généralement à 30 € pour des places en admission générale derrière les buts, avec des tarifs qui augmentent selon la catégorie du siège et son emplacement dans Hampden Park.

Sur les places de marché secondaires comme Ticombo, les prix des billets sur le marché secondaire commencent actuellement à 52 € par place, avec des tarifs finaux qui varient selon le secteur, l’emplacement et la demande du marché en temps réel.

Écosse-Slovénie en Ligue des nations de l’UEFA B : tout ce qu’il faut savoir

La forme de l’Écosse et de la Slovénie

L’Écosse aborde ce match avec trois victoires, aucun nul et deux défaites lors de ses cinq dernières rencontres. Ses deux résultats les plus récents ont été des défaites, un revers 3-0 contre le Brésil et une défaite 1-0 face au Maroc, tous deux lors de la Coupe du monde. Avant ces contretemps, elle avait battu Haïti 1-0 et s’était imposée 4-0 contre la Bolivie en amical. L’Écosse a marqué six buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches.

La Slovénie a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son match le plus récent s’est soldé par une défaite 2-1 contre la Croatie, après un nul 1-1 face à Chypre. Sa seule victoire sur cette série est venue contre le Monténégro, avec un succès 3-2 à l’extérieur. La Slovénie a inscrit six buts et en a concédé six sur ces cinq rencontres.

Écosse-Slovénie : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux équipes s’est terminée sur le score de 2-2, lors d’un match nul des éliminatoires de la Coupe du monde à Ljubljana en octobre 2017. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Écosse compte une victoire, la Slovénie aucune, et trois matches se sont terminés à égalité. L’unique victoire de l’Écosse dans cette série est intervenue lors du match retour de cette campagne de qualification, avec un succès 1-0 à Glasgow en mars 2017.



