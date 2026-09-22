La Ligue des nations de l’UEFA fait son retour avec une affiche à fort enjeu, puisque l’Écosse s’apprête à affronter la Macédoine du Nord dans un choc crucial du groupe E. Les deux équipes visent à prendre l’ascendant dans le groupe, ce qui fait de cette rencontre internationale un rendez-vous incontournable pour les supporters à travers l’Europe.

Avec un historique de matches âprement disputés entre ces deux nations, l’atmosphère dans le stade s’annonce électrique. Les fans peuvent s’attendre à une rencontre physique et rythmée d’un bout à l’autre du terrain, alors que des points essentiels pour la promotion dans le tournoi et le classement sont strictement en jeu.

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À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Écosse - Macédoine du Nord en Ligue des nations B de l’UEFA ?

Écosse - Macédoine du Nord se déroule à Hampden Park, à Glasgow, avec un horaire de coup d’envoi qui reste à confirmer.

UEFA Nations League B - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Hampden Park

Où acheter des billets pour Écosse - Macédoine du Nord ?

La distribution officielle des billets pour cette rencontre de Ligue des nations de l’UEFA est gérée directement en ligne par le portail de la fédération hôte, qui donne accès aux ventes principales destinées au grand public. Les supporters doivent s’inscrire tôt sur la plateforme officielle pour obtenir des billets standard avant l’épuisement des quotas standard.

Si la fenêtre de vente principale se ferme ou si toutes les places sont réservées sur la plateforme officielle, des plateformes de marché secondaire comme Ticombo constituent votre solution si les annonces sur le site officiel sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Écosse - Macédoine du Nord ?

Les billets standard pour un match sur le portail officiel de billetterie commencent à environ 35 € pour les options de placement général, selon le niveau de la tribune et la catégorie choisie.

Pour les plateformes de marché secondaire comm Ticombo, les prix d’entrée sur le marché secondaire commencent autour de 90 € par place lorsque le stock principal de billets standard est épuisé.

Écosse - Macédoine du Nord en Ligue des nations B de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de l’Écosse et de la Macédoine du Nord

L’Écosse a remporté trois de ses cinq derniers matches, pour deux défaites et aucun match nul sur cette série. Ses résultats les plus récents sont intervenus lors de la Coupe du monde, où elle a perdu 3-0 contre le Brésil puis 1-0 contre le Maroc. Avant ces revers, elle avait battu Haïti 1-0 et signé une victoire 4-1 contre Curaçao, démontrant sa menace offensive dans les bons jours. Sur ces cinq rencontres, l’Écosse a inscrit six buts et en a encaissé cinq.

La Macédoine du Nord a eu du mal à trouver de la régularité, ne remportant qu’un seul de ses cinq derniers matches, pour deux nuls et deux défaites. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 4-0 contre la Turquie, et elle a également subi un revers 4-0 face au Danemark en qualification pour la Coupe du monde. Une défaite 7-1 contre le pays de Galles plus tôt dans la campagne représente son plus lourd résultat sur cette série. La Macédoine du Nord n’a marqué qu’un seul but et en a encaissé quinze sur ces cinq matches.

Écosse - Macédoine du Nord : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre les deux équipes remonte à septembre 2013, lorsque l’Écosse s’était imposée 2-1 à l’extérieur en Macédoine du Nord dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde. Sur les quatre dernières confrontations directes enregistrées, l’Écosse présente le meilleur bilan, avec deux victoires contre une pour la Macédoine du Nord, tandis qu’un match s’est terminé sur un nul. Le succès 2-0 de l’Écosse à domicile en 2009 reste son résultat le plus convaincant dans cette série.







