Comment obtenir des billets pour Deportivo de A Coruna - Séville : prix en Liga, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Deportivo de A Coruna affronte Séville le mercredi 16 septembre 2026 à l'Abanca-Riazor, à La Coruna.

Séville aborde cette rencontre avec l'objectif de prolonger sa domination en ce début de saison en tant que leader du championnat, tandis que le Deportivo, en milieu de tableau, cherchera à tirer profit de l'avantage du terrain. Cette affiche marque un nouveau chapitre de leur rivalité de longue date dans l'élite espagnole, les deux équipes visant des points cruciaux en ce début de campagne.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Deportivo de A Coruna - Séville, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d'envoi de Deportivo de A Coruna - Séville en Liga ?

Deportivo de A Coruna - Séville se déroule à l'Abanca-Riazor, à La Coruna. Consultez vos programmes locaux pour connaître l'horaire exact du coup d'envoi dans votre région.

LaLiga - Journée 6 16 sept. 2026 - 09:00 Abanca-Riazor

Comment acheter des billets pour Deportivo de A Coruna - Séville en Liga ?

Pour acheter des billets pour Deportivo de La Coruña - Séville, consultez les plateformes officielles principales ou les places de marché secondaires vérifiées :

Plateformes officielles du club (source principale)

Portail officiel de billetterie du RC Deportivo : Si le match se joue à l'Estadio Abanca-Riazor (A Coruña), achetez directement via le portail billetterie officiel du site du RC Deportivo (entradas.rcdeportivo.es). Les billets pour les matches à domicile sont généralement mis en vente pour le grand public de quelques semaines à quelques jours avant le coup d'envoi, après que les membres du club (socios) ont eu la priorité.

Guichets du stade (taquillas) : Vous pouvez également acheter en personne les places restantes en admission générale aux guichets du stade hôte durant les jours précédant le match.

Plateformes tierces et agrégateurs (marché secondaire)

Si les places officielles en admission générale sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub proposent des options de revente.

Combien coûtent les billets pour Deportivo de A Coruna - Séville en Liga ?

Les prix des billets pour Deportivo de La Coruña - Séville varient selon que vous achetez des billets au tarif facial directement auprès des clubs ou via des places de marché de revente tierces.

Tarification standard au tarif facial (billetterie officielle)

Les billets officiels en admission générale commencent généralement à des tarifs standards plus bas lorsqu'ils sont achetés directement via le portail officiel de billetterie du club hôte ou au guichet du stade :

Catégorie / places standard : Environ 30 € à 70 € pour des places générales derrière les buts ou dans les tribunes supérieures.

Tribune principale / places premium : Généralement de 70 € à 130 €+ selon la proximité du terrain et l'emplacement central.

Tarifs du marché secondaire et de la revente

Si le match suscite une forte demande ou si la vente générale est épuisée, les prix sur les plateformes de revente comme StubHub reflètent la demande dynamique du marché :

Revente d'entrée de gamme / budget : Environ 50 € à 120 € .

Prix moyen en revente : Varie entre 120 € à 270 €+ selon l'emplacement du siège, la marge du vendeur et la demande.

Offres VIP et hospitalité : Se situent généralement entre 200 € à 450 €+ par billet.

Deportivo de A Coruna - Séville en Liga : tout ce qu'il faut savoir

Forme de Deportivo de A Coruna et de Séville

Les cinq derniers matches du Deportivo de A Coruna ont produit une victoire, trois nuls et une défaite. Sa sortie la plus récente a été un nul 1-1 contre Malaga en Liga le 24 août, après un nul 1-1 contre Elche la semaine précédente. Sa seule victoire sur cette série de cinq matches est intervenue lors d'un match amical contre Genoa, remporté 1-0. Une défaite 1-0 contre le Real Madrid en pré-saison a constitué son seul revers. Le Deportivo a marqué quatre buts et en a concédé quatre sur ces cinq matches, ses deux sorties compétitives s'étant toutes deux terminées sur un score de parité.

Les cinq derniers matches de Séville se sont soldés par quatre victoires et une défaite. L'équipe de Luis Garcia a battu l'Athletic Bilbao 3-1 à l'extérieur en Liga le 22 août, son résultat le plus récent, et s'était auparavant imposée 2-1 sur le terrain du Rayo Vallecano le 15 août. Son seul revers est survenu lors d'un match amical contre le Bayer Leverkusen, une défaite 2-1 le 8 août. Séville s'est aussi imposé à l'extérieur face au FC Utrecht et au NEC Nijmegen pendant la pré-saison. Le club a remporté ses deux matches de Liga disputés jusqu'ici dans cette campagne.

Deportivo de A Coruna - Séville : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 17 avril 2018, lorsque le Deportivo recevait Séville et que le match s'est terminé sur un 0-0 à l'Abanca-Riazor. Sur les cinq dernières confrontations directes enregistrées, Séville compte trois victoires contre aucune pour le Deportivo, avec deux nuls. Parmi les succès de Séville figurent une victoire 4-2 et un succès 2-0, tous deux sur sa propre pelouse, tandis que le meilleur résultat du Deportivo sur cette série a été une défaite 2-3 à domicile en novembre 2016.

Deportivo de A Coruna - Séville : classement

Dans le classement actuel de Liga, Séville occupe la première place tandis que le Deportivo de A Coruna est dixième.