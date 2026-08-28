Le Deportivo La Corogne affronte le Real Betis le mercredi 20 septembre 2026 à l’Abanca-Riazor, à La Corogne.

Les matches entre le Deportivo et le Real Betis s’inscrivent dans une riche histoire issue de précédents affrontements en Liga, les récentes confrontations directes montrant des duels serrés et disputés entre les deux équipes. Le dernier match officiel entre les deux équipes à Riazor s’est terminé par une victoire 1-0 du Real Betis, le 12 février 2018.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Deportivo La Corogne vs Real Betis, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

À quand le coup d’envoi de Deportivo La Corogne vs Real Betis en Liga ?

Deportivo La Corogne vs Real Betis se joue à l’Abanca-Riazor, à La Corogne : consultez vos programmes locaux pour connaître l’horaire confirmé du coup d’envoi dans votre région.

LaLiga - Journée 7 20 sept. 2026 - 09:00 Abanca-Riazor

Comment acheter des billets de Liga pour Deportivo La Corogne vs Real Betis ?

Pour acheter des billets pour le match Deportivo de La Coruña vs Real Betis du 20 septembre 2026 à l’Abanca-Riazor, voici les principales options :

Portail officiel de billetterie du RC Deportivo : la source principale la plus sûre pour acheter des billets de match à domicile directement auprès du club organisateur. Les billets sont mis en vente pour le grand public quelques semaines avant la rencontre.

Guichets du stade Abanca-Riazor : le jour du match ou dans les jours précédant la rencontre, des billets peuvent être achetés directement aux guichets du stade de La Corogne, sous réserve de disponibilité.

Quota officiel de billets visiteurs du Real Betis : si vous soutenez l’équipe visiteuse, les billets officiels du parcage visiteurs sont généralement distribués par le Real Betis aux membres enregistrés du club et aux abonnés.

Marchés secondaires : des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub proposent des billets de revente pour l’accès général ainsi que des offres VIP hospitality, même si les prix peuvent varier selon la demande.

Combien coûtent les billets de Liga pour Deportivo La Corogne vs Real Betis ?

Les prix des billets pour le match Deportivo de La Coruña vs Real Betis du 20 septembre 2026 à l’Abanca-Riazor varient selon que vous achetiez des billets primaires au prix facial ou des options sur le marché secondaire :

Fourchette standard guichets / vente primaire : les billets standards pour le grand public vendus directement par le Deportivo se situent généralement entre 20 € et 50 € , selon le secteur (par exemple, les tribunes hautes derrière le but ou la Tribuna centrale le long de la ligne de touche).

Prix de départ sur le marché secondaire : sur des plateformes de billetterie secondaires comme StubHub, les annonces de billets en revente commencent autour de 45 € à 50 € pour des places d’entrée de gamme.

Prix moyen en revente : les sections intermédiaires et les secteurs les plus prisés tournent généralement autour de 140 € à 250 € sur les plateformes de billetterie agrégées.

Offres VIP & hospitality : des places premium avec accès salon ou en position centrale en tribune basse peuvent aller de 300 € à plus de 700 € selon le

Deportivo La Corogne vs Real Betis en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Deportivo La Corogne et du Real Betis

Le Deportivo La Corogne reste sur une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Ses deux sorties en Liga cette saison se sont toutes deux soldées par des 1-1, le plus récent étant un nul contre Malaga le 24 août après un précédent partage des points contre Elche. Sa seule victoire dans cette série est intervenue lors d’un match amical de pré-saison contre le Genoa, remporté 1-0, tandis qu’une défaite 1-0 contre le Real Madrid constitue son seul revers. Le Deportivo a marqué quatre buts et en a encaissé quatre sur ces cinq matches.

Le Real Betis a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu un, avec également un nul. Son résultat le plus récent est une victoire 1-0 à l’extérieur contre Valence en Liga, le 25 août, après un succès 1-0 à domicile contre la Real Sociedad quatre jours plus tôt. Ses deux matches officiels cette saison se sont terminés par des victoires. Avant le début de saison, le Betis a fait match nul 2-2 contre l’AFC Bournemouth et s’est incliné 1-0 face à l’Inter en amical, tout en battant Arsenal 3-1 en pré-saison. Le Betis a marqué cinq buts et en a encaissé cinq sur ces cinq matches.

Deportivo La Corogne vs Real Betis : confrontations directes récentes

La confrontation la plus récente entre ces clubs a eu lieu en Liga le 12 février 2018, lorsque le Real Betis s’est déplacé à l’Abanca-Riazor et s’est imposé 1-0. Avant cela, le Betis avait gagné 2-1 à domicile en septembre 2017, et les deux équipes avaient fait match nul 1-1 lors d’une rencontre de Liga sur le terrain du Deportivo en mars 2017. Sur les cinq dernières confrontations directes recensées, le Real Betis compte deux victoires contre une pour le Deportivo, avec un nul et une autre victoire à domicile du Deportivo, un succès 1-0 lors d’un match amical de pré-saison en août 2019.