Comment obtenir des billets pour Danemark-Portugal : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Le Danemark affronte le Portugal dans un choc palpitant de l’UEFA Nations League au mythique Parken Stadium de Copenhague, le 1er octobre 2026. Cette rencontre du groupe D, à haute intensité, met aux prises deux des sélections les plus enthousiasmantes d’Europe pour des points cruciaux dans la poule.

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À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Danemark-Portugal en UEFA Nations League A ?

Danemark-Portugal se déroule au Parken Stadium de Copenhague, avec un horaire de coup d’envoi qui sera confirmé par votre diffuseur régional.

UEFA Nations League A - Journée 3 1 oct. 2026 - 14:45 Parken

Où acheter des billets pour Danemark-Portugal ?

Les billets officiels du match peuvent être achetés directement sur le portail de billetterie de la Fédération danoise de football (DBU), qui est le distributeur principal pour toutes les rencontres internationales à domicile. Le portail officiel de la DBU doit être votre premier recours pour acheter des places au prix facial pendant les phases de prévente et de vente générale au public.

Si les offres sur le site officiel sont épuisées, des plateformes secondaires comme StubHub sont alors votre meilleure option.

Combien coûtent les billets pour Danemark-Portugal ?

Sur le portail officiel de billetterie de la DBU, les prix des billets standard commencent généralement aux alentours de 40 € pour des places en catégorie standard, puis augmentent selon le secteur et la proximité du terrain au Parken Stadium.

Sur les marchés secondaires tels que StubHub, les prix des billets sur le marché secondaire commencent actuellement à 58 € par place, les tarifs finaux variant en fonction de la demande en temps réel et des disponibilités.

Danemark-Portugal en UEFA Nations League A : tout ce qu’il faut savoir

La forme du Danemark et du Portugal

Le Danemark a enregistré une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches, avec huit buts marqués et huit encaissés. Sa sortie la plus récente s’est soldée par un nul 0-0 contre la RD Congo en amical. Auparavant, il a perdu 2-2 contre la Tchéquie dans les éliminatoires de la Coupe du monde, un résultat qui a mis fin à ses espoirs d’atteindre le tournoi, après avoir battu la Macédoine du Nord 4-0 lors de la journée précédente. Sa série comprend également une défaite 4-2 contre l’Écosse et un nul 2-2 face au Belarus.

Les cinq derniers matches du Portugal étaient tous des rencontres de compétition, dans le cadre de la Coupe du monde 2026. La sélection a obtenu deux victoires, deux nuls et une défaite sur cette période. Son match le plus récent s’est terminé par une défaite 1-0 contre l’Espagne en quart de finale. Avant cela, elle a battu la Croatie 2-1, fait match nul 0-0 avec la Colombie, écrasé l’Ouzbékistan 5-0, puis fait match nul 1-1 avec la RD Congo en phase de groupes.

Danemark-Portugal : historique récent des confrontations directes

La confrontation la plus récente entre ces deux équipes remonte à l’UEFA Nations League A, le 23 mars 2025, lorsque le Portugal a battu le Danemark 5-2 à Lisbonne. Avant cela, le Danemark s’était imposé 1-0 à domicile lors du match aller trois jours plus tôt. Sur les cinq dernières confrontations répertoriées, le Portugal s’est imposé à trois reprises contre deux victoires du Danemark, sans aucun nul. Le Portugal a inscrit 10 buts sur ces cinq rencontres, contre cinq pour le Danemark.