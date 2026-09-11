Après son entrée en lice à l’extérieur contre la Norvège en Ligue des nations de l’UEFA, le Danemark rentre à domicile pour affronter le pays de Galles au Parken Stadium de Copenhague le dimanche 27 septembre, à l’occasion de la 2e journée de la phase de ligue de la compétition. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Outre la Norvège et le pays de Galles, le Danemark a également hérité dans son groupe du Portugal, tenant du titre en Ligue des nations de l’UEFA (groupe A4 de la Ligue A).

Le Danemark affrontera ces trois sélections à domicile et à l’extérieur pendant la phase de ligue, soit six matches au total, les deux premières se qualifiant pour les quarts de finale en mars.

GOAL vous dit tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Danemark vs pays de Galles en Ligue des nations de l’UEFA, notamment les prix, la disponibilité et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match Danemark vs pays de Galles en Ligue des nations de l’UEFA ?

Le match Danemark vs pays de Galles se jouera au Parken Stadium (Copenhague), le dimanche 27 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 18 h (heure d’Europe centrale).

UEFA Nations League A - Journée 2 27 sept. 2026 - 12:00 Parken

Comment acheter des billets pour Danemark vs pays de Galles en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour les supporters à domicile ont été vendus directement via le portail de la fédération danoise de football (DBU), tandis que les supporters gallois souhaitant obtenir des places dans le parcage visiteurs devaient les acheter via la plateforme de billetterie de la FAW.

Les billets officiels pour le match à domicile à Copenhague ont été mis en vente par la Fédération danoise de football (DBU) fin août 2026.

Les fédérations nationales de football lancent généralement la vente officielle des billets 4 à 6 semaines avant le jour du match.

Pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui permet aux acheteurs d’avoir l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Danemark vs pays de Galles en Ligue des nations de l’UEFA ?

Les billets adultes officiels au prix facial pour le match de Copenhague vont de 50 € à plus de 150 € (47 £ à plus de 85 £)

Catégories de prix

Catégorie 3 (petits côtés / tribunes supérieures) : 56 €–80 €

Catégorie 2 (tribunes latérales supérieures / angles) : 80 €-110 €

Catégorie 1 (tribunes latérales inférieures) : 110 €–150 €+

Sections de places

Tribunes A & C (latérales) : elles longent les côtés du terrain. La tribune C est la tribune principale, tandis que les niveaux inférieurs vous placent au plus près de l’action.

Tribune B (petit côté) : le virage animé des supporters de la sélection danoise.

Tribune D (petit côté / supporters visiteurs) : elle est souvent utilisée pour les sections familiales ou attribuée aux supporters visiteurs en déplacement, comme les fans du Red Wall gallois.

Consultez les sites officiels des sélections nationales à l’approche du match pour plus d’informations, ainsi que les sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Parken Stadium

Le Parken Stadium est le cœur battant du sport et du divertissement danois. Situé dans le quartier animé d’Østerbro à Copenhague, il est le stade de F.C. Copenhague, club de Superliga danoise, ainsi que de l’équipe nationale du Danemark. Inauguré en 1992, il dispose d’une capacité officielle de 38 065 places, ce qui en fait le plus grand stade de football du Danemark.

Moments marquants au Parken Stadium :

Euro 2020 : le stade a accueilli les trois matches de groupe du Danemark ainsi qu’un huitième de finale dramatique entre la République tchèque et l’Espagne, remporté 5-3 après prolongation par les Espagnols.

Finales européennes : la finale de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe 1994 (Arsenal vs Parme) et la finale de la Coupe UEFA 2000 (Galatasaray vs Arsenal) s’y sont toutes deux tenues. Arsenal a battu Parme 1-0, avant de s’incliner contre Galatasaray lors d’une séance de tirs au but. C’était la première et unique fois qu’un club turc remportait une compétition de clubs de l’UEFA.

Concerts record : Michael Jackson détient l’affluence record du stade, avec 60 000 spectateurs lors de sa tournée HIStory en 1997. D’autres méga-stars comme Bruce Springsteen, Whitney Houston, Coldplay et U2 y ont également enflammé l’enceinte.

Particularité unique : un restaurant trois étoiles Michelin appelé Geranium se trouve au huitième étage du stade.

Comment s’y rendre

Le stade est situé à seulement 4 km du centre-ville de Copenhague et il est extrêmement facile d’y accéder en transports en commun.

En métro : prenez directement la ligne M3 Cityringen jusqu’aux stations Trianglen, Poul Henningsens Plads ou Vibenshus Runddel.

En train : prenez le S-train jusqu’à la gare d’Østerport. De là, il faut compter une agréable marche de 15 minutes jusqu’aux portes du stade.

À vélo : Copenhague est une ville très adaptée aux cyclistes. Vous pouvez rejoindre le Parken depuis la place principale de la ville, Rådhuspladsen, en seulement 12 minutes, et de nombreux arceaux à vélos sont disponibles.

En voiture : ce n’est pas recommandé. Le stationnement dans les rues autour du quartier d’Østerbro est extrêmement limité et la circulation y devient très dense les jours d’événement.

Danemark vs pays de Galles en Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Danemark vs pays de Galles : forme récente

Les deux équipes ont eu du mal à trouver de la régularité lors de leurs derniers matches internationaux.

Si le Danemark a impressionné lors d’une victoire 4-0 contre la Macédoine du Nord, en demi-finale des barrages de la Coupe du monde de la FIFA, il a subi la cruauté d’une élimination aux tirs au but contre la République tchèque, ratant ainsi une place pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. Lors de sa plus récente sortie avant la Ligue des nations de l’UEFA, il a fait match nul 0-0 contre la RD Congo en juin.

Le pays de Galles traverse une série difficile sans victoire. Comme le Danemark, ses rêves de Coupe du monde se sont envolés lors des barrages, avec une élimination aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine. Lors des matches amicaux disputés depuis, il a fait match nul 1-1 contre l’Irlande du Nord et le Ghana, puis a perdu 2-1 face à la Roumanie.

Danemark vs pays de Galles : historique récent des confrontations directes

Le bilan historique des confrontations entre le Danemark et le pays de Galles est de 7 victoires pour le Danemark et 4 victoires pour le pays de Galles (il n’y a eu aucun match nul entre les deux équipes).

Le Danemark a inscrit 16 buts au cours de ces rencontres, contre 9 pour le pays de Galles.

Le plus récent affrontement : les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois à l’Euro 2020, en juin 2021. Le Danemark a battu le pays de Galles 4-0 à Amsterdam grâce à un doublé de Kasper Dolberg, ainsi qu’à des buts de Joakim Mæhle et Martin Braithwaite, ce qui lui a permis de se qualifier pour les quarts de finale.



