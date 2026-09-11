Comment obtenir des billets pour Danemark - Pays de Galles : prix de l’UEFA Nations League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Après son entrée en lice en Ligue des nations de l’UEFA sur le terrain de la Norvège, le Danemark rentre au pays pour affronter le pays de Galles au Parken Stadium de Copenhague le dimanche 27 septembre, à l’occasion de la 2e journée de la phase de ligue de la compétition. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui.

Outre la Norvège et le pays de Galles, le Danemark compte également dans son groupe (groupe A4 de la Ligue A) le Portugal, tenant du titre en Ligue des nations de l’UEFA.

Il affrontera ces trois sélections à domicile et à l’extérieur pendant la phase de ligue, soit six matches au total, les deux premières se qualifiant pour les quarts de finale en mars.

GOAL a réuni tout ce qu’il faut savoir pour obtenir vos billets pour Danemark - pays de Galles en Ligue des nations de l’UEFA dès maintenant, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

Quand a lieu le match Danemark - pays de Galles en Ligue des nations de l’UEFA ?

Danemark - pays de Galles se dispute au Parken Stadium (Copenhague), le dimanche 27 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 18 h (heure d’Europe centrale).

UEFA Nations League A - Journée 2 27 sept. 2026 - 12:00 Parken

Comment acheter des billets pour Danemark - pays de Galles en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour les supporters locaux ont été vendus directement directement via le portail de la fédération danoise de football (DBU), tandis que les supporters gallois souhaitant obtenir des places dans le parcage visiteurs devaient les acheter via la plateforme billetterie de la FAW.

Les billets officiels pour les supporters locaux pour cette rencontre à Copenhague ont été mis en vente par la Fédération danoise de football (DBU) à la fin du mois d’août 2026.

Les fédérations nationales lancent généralement la vente officielle des billets 4 à 6 semaines avant le match.

Les supporters à la recherche de billets de dernière minute peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, ce qui donne aux acheteurs l’assurance que les billets sont valides et arriveront à temps pour le jour du match.

Combien coûtent les billets pour Danemark - pays de Galles en Ligue des nations de l’UEFA ?

Le prix facial officiel des billets adultes pour la rencontre de Copenhague varie entre 50 € et 150 €+ (47 £ à 85 £+)

Catégories de prix

Catégorie 3 (petits côtés / anneaux supérieurs) : 56 € à 80 €

Catégorie 2 (tribunes latérales supérieures / angles) : 80 € à 110 €

Catégorie 1 (tribunes latérales anneau inférieur) : 110 € à 150 €+

Sections de places

Tribunes A & C (latérales) : elles longent les côtés du terrain. La tribune C est la tribune principale, tandis que les niveaux inférieurs vous placent au plus près de l’action.

Tribune B (petit côté) : le virage animé des supporters de la sélection danoise.

Tribune D (petit côté / supporters visiteurs) : elle est souvent utilisée pour les sections familiales ou attribuée aux supporters visiteurs en déplacement, comme les fans gallois du Red Wall.

Consultez les sites officiels de l’équipe nationale à l’approche de la rencontre pour plus d’informations, ainsi que des sites de revente secondaires comme StubHub pour connaître les disponibilités actuelles.

Tout ce qu’il faut savoir sur le Parken Stadium

Le Parken Stadium est le cœur battant du sport et du divertissement danois. Situé dans le quartier animé d’Østerbro à Copenhague, il est le domicile de l’équipe de Superliga danoise du F.C. Copenhague et de la sélection nationale danoise. Inauguré en 1992, il dispose d’une capacité officielle de 38 065 places, ce qui en fait le plus grand stade de football du Danemark.

Moments mémorables au Parken Stadium :

Euro 2020 : le stade a accueilli les trois matches de groupe du Danemark ainsi qu’un huitième de finale spectaculaire entre la République tchèque et l’Espagne, remporté 5-3 par les Espagnols après prolongation.

Finales européennes : la finale de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe 1994 (Arsenal contre Parme) et la finale de la Coupe UEFA 2000 (Galatasaray contre Arsenal) s’y sont toutes deux déroulées. Arsenal a battu Parme 1-0, mais s’est incliné face à Galatasaray lors d’une séance de tirs au but. C’était la première et la seule fois qu’un club turc remportait une compétition de clubs de l’UEFA.

Concerts records : Michael Jackson détient l’affluence record dans cette enceinte, avec 60 000 spectateurs lors de sa tournée HIStory en 1997. D’autres méga-stars comme Bruce Springsteen, Whitney Houston, Coldplay et U2 ont également enflammé le stade.

Particularité unique : un restaurant trois étoiles Michelin appelé Geranium se trouve directement au huitième étage du stade.

Comment s’y rendre

Le stade se trouve à seulement 4 km du centre-ville de Copenhague et il est extrêmement facile d’y accéder en transports en commun.

En métro : prenez directement la ligne M3 Cityringen jusqu’aux stations Trianglen, Poul Henningsens Plads ou Vibenshus Runddel.

En train : prenez le S-train jusqu’à la gare d’Østerport. De là, il faut compter 15 minutes de marche agréable jusqu’aux portes du stade.

À vélo : Copenhague est une ville très adaptée au vélo. Vous pouvez pédaler depuis la place principale de la ville (Rådhuspladsen) jusqu’au Parken en seulement 12 minutes, et de nombreux arceaux à vélos sont disponibles.

En voiture : il n’est pas recommandé de venir en voiture. Le stationnement dans les rues autour du quartier d’Østerbro est extrêmement limité et la circulation y est fortement congestionnée les jours d’événement.

Danemark - pays de Galles en Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Danemark - pays de Galles : forme récente

Les deux équipes ont eu du mal à trouver de la constance lors de leurs rencontres internationales les plus récentes.

Si le Danemark a impressionné lors d’une victoire 4-0 contre la Macédoine du Nord (demi-finales des barrages de la Coupe du monde de la FIFA), il a subi une cruelle désillusion lors d’une séance de tirs au but face à la République tchèque, manquant ainsi une place pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. Lors de sa plus récente sortie avant la Ligue des nations de l’UEFA, il a fait match nul 0-0 contre la RD Congo (juin).

Le pays de Galles traverse une série difficile sans victoire. Comme le Danemark, ses rêves de Coupe du monde se sont envolés lors des barrages, avec une élimination aux tirs au but contre la Bosnie-Herzégovine. Lors des matches amicaux qui ont suivi, il a fait match nul 1-1 contre l’Irlande du Nord et le Ghana, puis a perdu 2-1 contre la Roumanie.

Danemark - pays de Galles : historique des confrontations récentes

Le bilan historique des confrontations entre le Danemark et le pays de Galles est de 7 victoires pour le Danemark et 4 victoires pour le pays de Galles (il n’y a eu aucun match nul entre les deux équipes).

Le Danemark a inscrit 16 buts lors de ces rencontres, contre 9 pour le pays de Galles.

La rencontre la plus récente : les deux équipes se sont affrontées pour la dernière fois lors de l’Euro 2020 (juin 2021). Le Danemark a battu le pays de Galles 4-0 à Amsterdam grâce à un doublé de Kasper Dolberg, ainsi qu’à des buts de Joakim Mæhle et Martin Braithwaite, ce qui lui a permis de se qualifier pour les quarts de finale.



