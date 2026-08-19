Comment obtenir des billets pour Crystal Palace vs Manchester City : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

Crystal Palace aborde un match d’ouverture à domicile compliqué pour la saison 2026/27 de Premier League, avec la réception de Manchester City, qui a terminé dans le top 3 lors de chacune des 10 dernières saisons, le vendredi 28 août à Selhurst Park. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui pour ce choc en nocturne.

Pierre Sage dirigera Palace à domicile pour la première fois depuis qu’il a succédé au très успешный Oliver Glasner, et il espérera une performance positive. Si certaines confrontations directes récentes ont nettement tourné en faveur de City, Crystal Palace gardera tout de même un excellent souvenir de sa victoire surprise à Wembley, lors du sacre en FA Cup en mai 2025.

Le nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, dirigera un match dans la capitale pour la première fois depuis son passage comme entraîneur de Chelsea. En trois matches contre Crystal Palace durant cette période de 18 mois, il n’a pas trouvé la formule gagnante, chacune de ces confrontations s’étant soldée par un match nul.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Crystal Palace contre Manchester City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Crystal Palace et Manchester City ?

Crystal Palace contre Manchester City débutera à 20h00 BST le vendredi 28 août, à Selhurst Park, à Londres.

Premier League - Journée 2 28 août 2026 - 15:00 Selhurst Park

Comment acheter des billets pour Crystal Palace contre Manchester City en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison & debentures : Les détenteurs actuels d’un abonnement conservent leur place ou rendent au club les matches qu’ils n’utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Échanges officiels de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres non retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Crystal Palace contre Manchester City ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge & tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories entre Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation du match : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long du terrain et celles des niveaux inférieurs sont vendues à un tarif premium, tandis que les places des niveaux supérieurs derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27 incluse, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés de saison de premier rang disposant du maximum de points de fidélité, et n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

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