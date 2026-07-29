Comment obtenir des billets pour Crystal Palace - Manchester City : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

Crystal Palace entame sa saison 2026/27 de Premier League à domicile avec un rendez-vous compliqué, puisque le club affrontera Manchester City, qui a terminé dans le top 3 lors de chacune des 10 dernières saisons, le vendredi 28 août à Selhurst Park. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui pour ce choc du vendredi soir.

Pierre Sage dirigera Palace à domicile pour la première fois depuis qu’il a succédé au très performant Oliver Glasner, et il espérera une prestation positive. Si certaines confrontations directes récentes ont nettement tourné en faveur de City, Crystal Palace gardera aussi un excellent souvenir de sa victoire surprise à Wembley, lors de son sacre en FA Cup en mai 2025.

Le nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, dirigera un match dans la capitale pour la première fois depuis son passage comme entraîneur de Chelsea. En trois matches contre Palace durant cette période de 18 mois, il n’a pas trouvé la formule gagnante, chacune de ces confrontations s’étant soldée par un match nul.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Crystal Palace contre Manchester City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Premier League Crystal Palace - Manchester City ?

Crystal Palace - Manchester City débutera à 20 h 00 BST le vendredi 28 août, à Selhurst Park, à Londres.

Premier League - Journée 2 28 août 2026 - 15:00 Selhurst Park

Comment acheter des billets pour Crystal Palace - Manchester City en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente à la sauvette et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent les matches auxquels ils ne peuvent pas assister au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne, selon le principe du premier arrivé, premier servi, ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple : Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres non retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Crystal Palace - Manchester City ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, les juniors (généralement U18 ou U21), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple, catégories A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et en tribune basse sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts constituent des options plus abordables.

Adhésion officielle nécessaire : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club pour participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de premier rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort de base pour les membres.

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