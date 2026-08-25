Crystal Palace entame sa saison 2026-2027 de Premier League à domicile avec un défi de taille, face à Manchester City, qui a terminé dans le top 3 lors de chacune des 10 dernières saisons, le vendredi 28 août à Selhurst Park. Vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui pour ce choc en nocturne.

Pierre Sage dirigera son équipe de Palace à domicile pour la première fois depuis qu’il a succédé au très successful Oliver Glasner, et il espérera une performance positive. Si certaines confrontations directes récentes ont largement tourné en faveur de City, Crystal Palace gardera tout de même un excellent souvenir de sa victoire surprise à Wembley, lors de la conquête de la FA Cup en mai 2025.

Le nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, dirigera un match dans la capitale pour la première fois depuis son passage comme entraîneur de Chelsea. En trois matches contre Palace pendant cette période de 18 mois, il n’a pas trouvé la formule gagnante, chacune de ces rencontres s’étant soldée par un match nul.

Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Crystal Palace contre Manchester City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Premier League entre Crystal Palace et Manchester City ?

Le coup d’envoi de Crystal Palace contre Manchester City sera donné à 20h00 BST le vendredi 28 août, à Selhurst Park, à Londres.

Premier League - Journée 2 28 août 2026 - 15:00 Selhurst Park

Comment acheter des billets de Premier League pour Crystal Palace contre Manchester City

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements, en passant par les offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de revente de billets : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés au prix facial via la plateforme officielle Ticket Exchange du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Crystal Palace contre Manchester City ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026-2027 varie fortement selon le club recevant, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, les juniors (généralement U18 ou U21), les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et en niveau inférieur sont vendues à prix premium, tandis que les places en niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile au prix facial, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafonnement obligatoire à 30 £ du prix des billets visiteurs pour toute la saison 2026-2027, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027-2028.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages pour les adhésions de base.

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