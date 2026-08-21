Comment obtenir des billets pour Crystal Palace - Ipswich Town : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

Les supporters de Crystal Palace qui n'ont pas encore vu à l'œuvre les nouvelles recrues estivales, comme Takehiro Tomiyasu, Dwight McNeil, Anan Khalaili et Zavier Gozo, auront l'occasion parfaite de le faire lorsque Crystal Palace affrontera Ipswich Town à Selhurst Park, en Premier League, le samedi 12 septembre.

Palace garde de bons souvenirs de ses récentes confrontations avec Ipswich, puisque le club a remporté chacun de ses six derniers duels face à l'équipe du Suffolk, une série qui remonte à 1993.

Ipswich a bien débuté la campagne actuelle avec des victoires à domicile en championnat contre Sunderland et en Carabao Cup contre Leicester City, mais le club sait qu'il s'agit d'un marathon et non d'un sprint, et qu'il doit rester concentré cette saison.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Crystal Palace vs Ipswich Town, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Crystal Palace vs Ipswich Town ?

Crystal Palace vs Ipswich Town se joue à Selhurst Park (Londres) le samedi 12 septembre, avec un coup d'envoi prévu à 15 h BST.

Premier League - Journée 4 12 sept. 2026 - 10:00 Selhurst Park

Comment acheter des billets de Premier League pour Crystal Palace vs Ipswich Town

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, le tout géré via le portail de billetterie officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou rétrocèdent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d'attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n'ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Crystal Palace vs Ipswich Town ?

Le coût d'un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club hôte, de l'emplacement du siège et de la catégorie du match :

Tranches d'âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge diffèrent d'une équipe à l'autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales sur les côtés et celles du niveau inférieur sont vendues à un tarif premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Prix et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026/27, et l'a confirmé au moins jusqu'en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité ; ils n'arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort pour les adhésions de base.

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