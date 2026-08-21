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Comment obtenir des billets pour Crystal Palace - Ipswich Town : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

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Comment acheter des billets pour le match de Premier League entre Crystal Palace et Ipswich Town, avec les informations sur la rencontre

Les supporters de Crystal Palace qui n'ont pas encore vu à l'œuvre les nouvelles recrues estivales, comme Takehiro Tomiyasu, Dwight McNeil, Anan Khalaili et Zavier Gozo, auront l'occasion parfaite de le faire lorsque Crystal Palace affrontera Ipswich Town à Selhurst Park, en Premier League, le samedi 12 septembre.

Palace garde de bons souvenirs de ses récentes confrontations avec Ipswich, puisque le club a remporté chacun de ses six derniers duels face à l'équipe du Suffolk, une série qui remonte à 1993.

Ipswich a bien débuté la campagne actuelle avec des victoires à domicile en championnat contre Sunderland et en Carabao Cup contre Leicester City, mais le club sait qu'il s'agit d'un marathon et non d'un sprint, et qu'il doit rester concentré cette saison.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Crystal Palace vs Ipswich Town, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Crystal Palace vs Ipswich Town ?

Crystal Palace vs Ipswich Town se joue à Selhurst Park (Londres) le samedi 12 septembre, avec un coup d'envoi prévu à 15 h BST.

crest
Premier League - Journée 4
Selhurst Park

Comment acheter des billets de Premier League pour Crystal Palace vs Ipswich Town

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, le tout géré via le portail de billetterie officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur siège ou rétrocèdent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d'attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n'ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.
  • Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Crystal Palace vs Ipswich Town ?

Le coût d'un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club hôte, de l'emplacement du siège et de la catégorie du match :

  • Tranches d'âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers entre les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge diffèrent d'une équipe à l'autre.
  • Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.
  • Emplacement du siège : Les places centrales sur les côtés et celles du niveau inférieur sont vendues à un tarif premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Prix et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026/27, et l'a confirmé au moins jusqu'en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés de plus haut rang disposant du maximum de points de fidélité ; ils n'arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort pour les adhésions de base.

Forme

CRY

CRY - Forme

RCL
D3-0
ULA
V3-1
FUL
V1-2
SCF
D3-0
EVE
D2-0
But marqué (encaissé)
5/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
IPS

IPS - Forme

LEH
V1-0
RAY
V3-0
FCU
V2-4
SUN
V2-1
LEI
V3-1
But marqué (encaissé)
13/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Confrontations récentes

Face à face

Crystal PalaceNulIpswich
5
0
0
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
FDM
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
FDM
Jeux d'amitié des clubs
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FDM
Carabao Cup
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
FDM
9Buts marqués3
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Actualités des équipes et effectifs

Crystal Palace vs Ipswich Équipes probables

Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Formation
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Ipswich crest
Ipswich
IPS

Entraineur

  • P. Sage

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
V
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
V
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
V
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
V
5
HullHullHUL
110020+23
V
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
V
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
V
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
V
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
N
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
N
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
D
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
D
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
D
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
D
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
D
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
D
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
D
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
D
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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