Comment obtenir des billets pour Croatie - Espagne : prix de la Ligue des nations de l’UEFA A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

La Croatie reçoit l’Espagne, championne du monde en titre, au stade Poljud de Split le mardi 6 octobre, dans le cadre d’une campagne de Ligue A, groupe A3, qui comprend également l’Angleterre et la Tchéquie. Il s’agit du match retour d’une double confrontation qui a commencé avec la réception de la Croatie par l’Espagne à Séville, une affiche qui s’est vendue presque immédiatement après le triomphe de l’Espagne à la Coupe du monde 2026.

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À quand le coup d’envoi de Croatie - Espagne en Ligue des nations A de l’UEFA ?

Le coup d’envoi de Croatie - Espagne sera donné au Stadion Poljud de Split, mais les informations officielles de diffusion ne sont pas encore disponibles pour cette rencontre.

UEFA Nations League A - Journée 4 6 oct. 2026 - 14:45 Stadion Poljud

Où acheter des billets pour Croatie - Espagne ?

Les billets pour cette rencontre sont d’abord mis à disposition via les canaux de billetterie officiels de la Fédération croate de football (HNS). La HNS ouvre généralement les ventes pour les matches à domicile environ 20 jours avant le jour du match, donc les billets officiels ne sont pas encore en vente générale.

Voici quelques éléments à connaître pour acheter des billets pour cette rencontre :

Vente générale officielle – ouverture attendue environ 20 jours avant le match via les canaux de la HNS

Demande liée aux champions du monde – le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde 2026 a suscité un intérêt exceptionnel dans l’ensemble de ce groupe, le match de Séville affichant déjà complet

Marché secondaire – Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Étant donné la rapidité avec laquelle le match de Séville a disparu, il est fortement recommandé de réserver tôt pour cette rencontre aussi.

Combien coûtent les billets pour Croatie - Espagne ?

Les tarifs officiels via la HNS n’ont pas encore été confirmés, la vente générale ne devant pas ouvrir avant l’approche du match, généralement environ 20 jours avant selon le calendrier habituel de la fédération.

Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées ou indisponibles, ou tant que les ventes officielles ne sont pas encore ouvertes, avec des offres actuelles pour cette rencontre à partir d’environ 199 €, reflet de la forte demande qui monte déjà autour d’une Espagne qui joue en tant que championne du monde en titre.

Comme pour toute rencontre impliquant le champion du monde, les prix peuvent évoluer rapidement à l’approche du match et à l’ouverture de la vente officielle. Réserver sa place plus tôt que tard reste donc généralement l’option la plus sûre si vous avez un budget précis.

Croatie - Espagne en Ligue des nations A de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Forme de la Croatie et de l’Espagne

La Croatie a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, avec six buts marqués et sept encaissés sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une défaite 2-1 contre le Portugal en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Plus tôt dans cette séquence, elle a battu le Ghana 2-1 et le Panama 1-0 à l’extérieur, mais a aussi subi une défaite 4-2 contre l’Angleterre en phase de groupes.

Les cinq derniers matches de l’Espagne ont produit cinq victoires en cinq rencontres, avec neuf buts marqués et deux encaissés. Son résultat le plus récent a été une victoire 1-0 contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Cette série comprenait aussi des succès contre la France, la Belgique, le Portugal et l’Autriche, l’Espagne ayant gardé sa cage inviolée à deux reprises sur ces cinq matches.

Croatie - Espagne : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes a eu lieu à l’Euro 2024, où l’Espagne s’est imposée 3-0. Avant cela, les deux sélections avaient fait match nul 0-0 lors d’une rencontre de Ligue des nations en juin 2023 en Croatie. Sur les cinq dernières confrontations directes, l’Espagne présente le meilleur bilan, avec trois victoires contre une pour la Croatie et un match nul. La victoire 6-0 de l’Espagne en septembre 2018 reste le résultat le plus net dans cet ensemble de données.



