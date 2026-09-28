La Croatie et l'Angleterre s'affrontent à deux reprises en Ligue des nations de l'UEFA 2026/27 dans le cadre d'un groupe A3 de la Ligue A particulièrement relevé, qui comprend également l'Espagne et la Tchéquie. La première rencontre, à Rijeka le 3 octobre, se jouera entièrement à huis clos, à la suite d'une sanction de l'UEFA infligée à la Croatie après des incidents de foule lors du quart de finale de la saison dernière contre la France. Aucun billet grand public n'est donc disponible pour cette affiche.

GOAL vous dit tout ce qu'il faut savoir pour obtenir vos billets pour Croatie-Angleterre à Wembley, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs endroits où acheter.

À quelle heure a lieu le coup d'envoi de Croatie-Angleterre en Ligue des nations A de l'UEFA ?

Le match Croatie-Angleterre débutera à 18h00, heure locale, le samedi 3 octobre 2026, au Stadion Rujevica de Rijeka. Les informations officielles de diffusion pour cette rencontre ne sont pas disponibles à l'heure actuelle.

UEFA Nations League A - Journée 3 3 oct. 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Où acheter des billets pour Croatie-Angleterre ?

Il n'y a aucun billet grand public disponible pour la rencontre du 3 octobre à Rijeka, puisqu'elle se joue sans spectateurs dans le cadre de la sanction de l'UEFA infligée à la Croatie. Ceux qui espèrent voir ces deux équipes à l'œuvre lors de cette campagne doivent plutôt se tourner vers le match du 12 novembre à Wembley Stadium.

Les billets pour le match à Wembley sont d'abord mis à disposition via la billetterie officielle England Football, la priorité étant généralement donnée aux membres de l'England Supporters Travel Club et aux détenteurs d'abonnements affiliés à la FA avant qu'un éventuel contingent restant ne soit mis en vente générale.

Voici quelques points à connaître avant d'acheter des billets pour cette affiche :

Match du 3 octobre (Rijeka) – disputé à huis clos, sans billets grand public, officiels ou sur le marché secondaire

Vente générale officielle (Wembley) – ouvre après la fermeture des fenêtres de priorité pour les membres, généralement à l'approche du match

Transferts garantis – chaque achat sur Ticombo provient d'un éventail de vendeurs vérifiés

Marché secondaire – Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées

Au vu du profil de cette rencontre, il est recommandé de réserver tôt pour le match à Wembley une fois la vente générale ouverte.

Combien coûtent les billets pour Croatie-Angleterre ?

Il n'existe aucun tarif officiel ou sur le marché secondaire pour la rencontre du 3 octobre à Rijeka, puisqu'elle est entièrement fermée au public.

La tarification officielle pour le match à Wembley est fixée via la billetterie England Football, avec toute la gamme allant des places standard aux sièges premium proposée au prix facial dans la limite des stocks disponibles. Les prix officiels des précédentes rencontres de l'Angleterre en Ligue des nations à Wembley débutaient autour de 40 £.

Ticombo est la solution à privilégier si les offres sur le site officiel sont épuisées, les prix sur le marché secondaire pour une affiche de ce profil commençant généralement autour de 45 £ à 60 £ pour des places en tribune haute une fois les annonces disponibles.

Comme pour toute rencontre internationale très demandée, les prix peuvent évoluer à l'approche du match. Mieux vaut donc généralement sécuriser sa place au plus tôt plutôt que tard si vous avez un budget précis.

Croatie-Angleterre en Ligue des nations A de l'UEFA : tout ce qu'il faut savoir

La forme de la Croatie et de l'Angleterre

La Croatie a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux, avec sept buts marqués et neuf encaissés sur cette série. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une défaite 2-1 contre le Portugal en huitième de finale de la Coupe du monde. Plus tôt dans cette séquence, elle a battu le Ghana 2-1 et le Panama 1-0, mais a aussi subi une défaite 4-2 contre l'Angleterre en phase de groupes.

Les cinq derniers matches de l'Angleterre ont donné quatre victoires et une défaite, avec 14 buts marqués et sept encaissés. Son résultat le plus récent a été une victoire 6-4 contre la France en quart de finale de la Coupe du monde. La seule défaite sur cette série est intervenue contre l'Argentine, qui a éliminé l'Angleterre au stade des demi-finales. L'Angleterre a également battu la Norvège, le Mexique et la RD Congo sur cette période.

Croatie-Angleterre : confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes remonte à la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, où l'Angleterre s'est imposée 4-2. Avant cela, l'Angleterre avait battu la Croatie 1-0 à l'Euro 2020. Sur les cinq dernières confrontations directes, l'Angleterre présente le meilleur bilan, sa seule défaite dans cet échantillon remontant à la demi-finale de la Coupe du monde 2018, lorsque la Croatie s'était imposée 2-1. Ces cinq rencontres comprennent également une victoire 2-1 de l'Angleterre et un match nul 0-0, tous deux en Ligue des nations de l'UEFA 2018-19.