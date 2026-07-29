Comment obtenir des billets pour Coventry City - Hull City : prix pour la Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

Coventry a dû se rendre à Londres pour affronter le champion de Premier League, Arsenal, lors de l’ouverture de sa saison. Heureusement pour les Sky Blues, leur premier rendez-vous à domicile de cette nouvelle campagne est bien plus abordable, puisqu’ils se mesurent à un autre promu, Hull City, à la Coventry Building Society Arena le samedi 29 août.

L’équipe de Frank Lampard, championne de Championship, a terminé la saison en trombe, en battant ses trois derniers adversaires et en inscrivant douze buts contre eux, décrochant le titre avec 11 points d’avance. Sa forme à domicile a toutefois été très impressionnante tout au long de la saison, avec seulement deux défaites devant les fidèles de Coventry, toutes deux contre des équipes du top 4.

Coventry dominera-t-il cette fois à domicile ? Vous pouvez le découvrir en personne en réservant vos billets. Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Coventry City contre Hull City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Coventry City et Hull City ?

Le match Coventry City contre Hull City doit débuter à 15 heures BST le samedi 29 août, à la Coventry Building Society Arena de Coventry.

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Comment acheter des billets pour Coventry City contre Hull City en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, gérées via le portail billetterie officiel de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou rétrocèdent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries à tirage au sort pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses d’échange officielles de billets (revente) : Si un match est à guichets fermés, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Coventry City contre Hull City ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Catégories d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige face à des rivaux du top 6 ou des derbies relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places situées au centre le long du terrain et dans les tribunes inférieures sont proposées à des tarifs premium, tandis que les places en tribunes supérieures derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, et l’a confirmé au moins jusqu’en 2027/28.

Bien que les billets visiteurs soient plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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