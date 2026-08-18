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Comment obtenir des billets pour Coventry City - Hull City : prix de la Premier League 2026/2027, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

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Coventry est de retour dans l’élite anglaise et vous pourriez réserver des billets pour son premier match à domicile en Premier League

Coventry a dû se déplacer à Londres pour affronter le champion de Premier League, Arsenal, lors de son match d'ouverture de saison. Heureusement pour les Sky Blues, leur premier rendez-vous à domicile de cette nouvelle campagne s'annonce bien plus abordable, puisqu'ils défieront un autre promu, Hull City, au Coventry Building Society Arena, le samedi 29 août.

L'équipe de Frank Lampard, championne de Championship, a terminé la saison en trombe, en battant ses trois derniers adversaires et en inscrivant douze buts contre eux, décrochant ainsi le titre avec 11 points d'avance. Sa forme à domicile a toutefois été très impressionnante tout au long de l'exercice, avec seulement deux défaites devant les supporters de Coventry, toutes deux face à des équipes du top 4.

Coventry va-t-il cette fois faire la loi à domicile ? Vous pouvez le découvrir en personne en réservant vos billets. Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Coventry City contre Hull City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Coventry City et Hull City ?

Coventry City contre Hull City doit débuter à 15 h BST le samedi 29 août, au Coventry Building Society Arena de Coventry.

crest
Premier League - Journée 2
Coventry Building Society Arena

Comment acheter des billets de Premier League pour Coventry City contre Hull City

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements de saison en passant par les offres d'hospitalité, le tout géré via le portail de billetterie officiel de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Détenteurs d'abonnements de saison et debentures : les détenteurs actuels d'un abonnement conservent leur place ou rétrocèdent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : les files d'attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Bourses officielles de billets (revente) : si un match affiche complet, les membres qui n'ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.
  • Vente générale : les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Coventry City contre Hull City ?

Le prix d'un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l'emplacement du siège et la catégorie de la rencontre :

  • Tranches d'âge et tarifs réduits : la plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories adulte, junior (généralement U18 ou U21), étudiant et senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge varient d'une équipe à l'autre.
  • Catégorisation des matches : les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.
  • Emplacement du siège : les places centrales sur les côtés du terrain et en tribune basse sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle requise : pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu'en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux détenteurs d'abonnements les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité. Ils n'arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

Forme

COV

COV - Forme

WRE
V3-1
WAT
V0-4
NOR
N0-0
ESP
V3-1
ASM
V2-0
But marqué (encaissé)
12/2
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
HUL

HUL - Forme

KSP
V0-3
RIZ
V1-2
KAS
N1-1
SGE
D2-0
NCE
N0-0
But marqué (encaissé)
6/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Confrontations récentes

Face à face

CoventryNulHull
1
3
1
Championship
Hull badge
Hull
HUL
0
Coventry badge
Coventry
COV
0
FDM
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
0
Hull badge
Hull
HUL
0
FDM
Championship
Hull badge
Hull
HUL
1
Coventry badge
Coventry
COV
1
FDM
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Hull badge
Hull
HUL
1
FDM
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Hull badge
Hull
HUL
3
FDM
5Buts marqués5
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Actualité des équipes et effectifs

Coventry vs Hull Équipes probables

Coventry crest
Coventry
COV
Formation
Hull crest
Hull
HUL
Hull crest
Hull
HUL

Entraineur

  • F. Lampard

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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