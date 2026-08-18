Coventry a dû se déplacer à Londres pour affronter le champion de Premier League, Arsenal, lors de son match d'ouverture de saison. Heureusement pour les Sky Blues, leur premier rendez-vous à domicile de cette nouvelle campagne s'annonce bien plus abordable, puisqu'ils défieront un autre promu, Hull City, au Coventry Building Society Arena, le samedi 29 août.

L'équipe de Frank Lampard, championne de Championship, a terminé la saison en trombe, en battant ses trois derniers adversaires et en inscrivant douze buts contre eux, décrochant ainsi le titre avec 11 points d'avance. Sa forme à domicile a toutefois été très impressionnante tout au long de l'exercice, avec seulement deux défaites devant les supporters de Coventry, toutes deux face à des équipes du top 4.

Coventry va-t-il cette fois faire la loi à domicile ? Vous pouvez le découvrir en personne en réservant vos billets. Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Coventry City contre Hull City, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Coventry City et Hull City ?

Coventry City contre Hull City doit débuter à 15 h BST le samedi 29 août, au Coventry Building Society Arena de Coventry.

Premier League - Journée 2 29 août 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Comment acheter des billets de Premier League pour Coventry City contre Hull City

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements de saison en passant par les offres d'hospitalité, le tout géré via le portail de billetterie officiel de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d'abonnements de saison et debentures : les détenteurs actuels d'un abonnement conservent leur place ou rétrocèdent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : les files d'attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : si un match affiche complet, les membres qui n'ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Coventry City contre Hull City ?

Le prix d'un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l'emplacement du siège et la catégorie de la rencontre :

Tranches d'âge et tarifs réduits : la plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories adulte, junior (généralement U18 ou U21), étudiant et senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge varient d'une équipe à l'autre.

Catégorisation des matches : les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : les places centrales sur les côtés du terrain et en tribune basse sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux échanges de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu'en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux détenteurs d'abonnements les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité. Ils n'arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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