Après deux récents déplacements consécutifs contre deux des équipes annoncées parmi les favorites pour le titre de Premier League, Arsenal et Manchester City, le Coventry City de Frank Lampard sera soulagé de retrouver son terrain dimanche 13 septembre, avec la réception de Brighton.

Après avoir remporté 6 de ses 8 derniers matches à domicile la saison dernière, en inscrivant au moins 2 buts lors de chacune de ces victoires, le fidèle public des Sky Blues s’est habitué aux rencontres spectaculaires au Coventry Building Society Arena et se procurera avec enthousiasme des billets pour les matches à domicile cette saison encore. Ne passez pas à côté et réservez vos places dès aujourd’hui.

Brighton ne sera évidemment pas facile à manœuvrer. Les Seagulls de Fabian Hürzeler ont su s’imposer lors de deux de leurs trois déplacements contre des équipes promues la saison dernière et auront de bonnes raisons de croire à un retour à la maison avec 3 points.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Coventry City vs Brighton & Hove Albion, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League entre Coventry City et Brighton & Hove Albion ?

Coventry City affronte Brighton & Hove Albion au Coventry Building Society Arena (Coventry) le dimanche 13 septembre, avec un coup d’envoi prévu à 14 h BST.

Premier League - Journée 4 13 sept. 2026 - 09:00 Coventry Building Society Arena

Comment acheter des billets pour Coventry City vs Brighton & Hove Albion en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements en passant par les offres d’hospitalité, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et détenteurs de debentures : Les abonnés existants conservent leurs places ou remettent au club les rencontres auxquelles ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets remis en vente à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Coventry City vs Brighton & Hove Albion ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement en fonction du club hôte, de l’emplacement du siège et de la catégorie de la rencontre :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories adulte, junior (généralement U18 ou U21), étudiant et senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur sont proposées à un tarif premium, tandis que les places en tribune supérieure derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante et active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux plateformes de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Bien que les billets visiteurs soient plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité ; ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort destinés aux adhésions de base.

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