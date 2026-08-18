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Comment obtenir des billets pour Chelsea - Brighton & Hove Albion : prix de Premier League 2026/27, informations sur le match, heure du coup d’envoi et plus encore

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Ne manquez pas votre chance de voir Chelsea et ses recrues à prix d’or à l’œuvre à domicile pour la première fois cette saison

Les supporters de Chelsea se frottent les mains à l’idée de voir tout un lot de nouveaux visages en action pour la première fois en Premier League à domicile, ainsi qu’un nouveau coach sur le banc. Ils auront une première occasion le dimanche 30 août, lorsque Chelsea recevra Brighton à Stamford Bridge. Vous pouvez vous joindre à cet enthousiasme en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Le Chelsea de Xabi Alonso entrera sur la pelouse avec quelques nouvelles recrues de premier plan. Maxence Lacroix, Marco Palestra et Geovany Quenda ont tous signé pour plus de 50 millions de livres sterling, mais la recrue phare, bien sûr, a été Morgan Rogers, acheté à Aston Villa pour la somme record de 117 millions de livres sterling.

Chelsea devra être à son meilleur niveau, car Brighton débarquera en ville en pleine confiance après avoir réalisé le doublé face à Chelsea la saison dernière, avec une victoire 3-0 à domicile puis un succès 3-1 à Stamford Bridge.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Chelsea contre Brighton & Hove Albion, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand se joue le match de Premier League Chelsea - Brighton & Hove Albion ?

Chelsea - Brighton & Hove Albion est programmé à 15 heures BST le dimanche 30 août, à Stamford Bridge, à Londres.

crest
Premier League - Journée 2
Stamford Bridge

Comment acheter des billets pour Chelsea - Brighton & Hove Albion en Premier League

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements de saison et aux offres hospitality, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et des tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

  • Abonnés et titulaires de debentures : Les abonnés existants conservent leur place ou remettent les rencontres qu’ils n’utiliseront pas au club.
  • Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les traditionnelles files d’attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une fenêtre définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.
  • Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés au prix facial via la Ticket Exchange officielle du club.
  • Vente grand public : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent à obtenir des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Chelsea - Brighton & Hove Albion ?

Le prix d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

  • Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories Adulte, Junior (généralement U18 ou U21), Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.
  • Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple catégorie A, B ou C). Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.
  • Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles des tribunes basses affichent des tarifs premium, tandis que les sièges des tribunes hautes derrière les buts offrent des options plus abordables.
  • Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile au prix facial, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 livres sterling pour les billets visiteurs jusqu’à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 livres sterling, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés, avec le maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

Forme

CHE

CHE - Forme

TOT
D1-2
JUV
D0-1
MIL
V3-0
JDT
N3-3
RSO
V3-1
But marqué (encaissé)
10/7
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
BHA

BHA - Forme

MUN
D0-3
STR
V4-3
STR
V4-3
ROM
V3-0
BOL
V1-0
But marqué (encaissé)
12/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Historique récent des confrontations directes

Face à face

ChelseaNulBrighton
1
0
4
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Brighton badge
Brighton
BHA
3
FDM
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
FDM
FA Cup
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FDM
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
4
Brighton badge
Brighton
BHA
2
FDM
6Buts marqués13
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué3/5

Infos d’équipes et effectifs

Chelsea vs Brighton Équipes probables

Chelsea crest
Chelsea
CHE
Formation
Brighton crest
Brighton
BHA
Brighton crest
Brighton
BHA

Entraineur

  • X. Alonso

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
NewcastleNewcastleNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Relégation

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