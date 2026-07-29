Les supporters de Chelsea se frottent les mains à l’idée de voir pour la première fois à domicile toute une série de nouveaux visages en Premier League, ainsi qu’un nouveau coach sur le banc. Ils auront une première occasion le dimanche 30 août, lorsque Chelsea recevra Brighton à Stamford Bridge. Vous pouvez rejoindre cette vague d’enthousiasme en réservant vos billets dès aujourd’hui.

Le Chelsea de Xabi Alonso foulera la pelouse avec quelques nouvelles recrues de premier plan. Maxence Lacroix, Marco Palestra et Geovany Quenda ont tous signé pour plus de 50 millions de livres sterling, mais la recrue qui a bien sûr fait les gros titres est Morgan Rogers, acheté à Aston Villa pour l’énorme somme de 117 millions de livres sterling.

Chelsea va devoir être à son meilleur niveau, car Brighton arrivera en ville avec le plein de confiance après avoir réalisé le doublé face à Chelsea la saison dernière, avec des victoires 3-0 à domicile et 3-1 à Stamford Bridge.

Laissez GOAL vous donner tout ce qu’il faut savoir pour obtenir des billets pour Chelsea contre Brighton & Hove Albion, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Chelsea vs Brighton & Hove Albion ?

Chelsea vs Brighton & Hove Albion doit débuter à 14 h BST le dimanche 30 août, à Stamford Bridge, à Londres.

Premier League - Journée 2 30 août 2026 - 09:00 Stamford Bridge

Comment acheter des billets de Premier League pour Chelsea vs Brighton & Hove Albion

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l’unité aux abonnements et aux offres hospitality, gérés via le portail officiel de billetterie de chaque club ou ses partenaires de voyage autorisés.

En raison d’une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente à la sauvette et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d’abonnements et de debentures : Les détenteurs d’abonnements existants conservent leur place ou remettent les matches non utilisés au club.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d’attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s’inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses d’échange officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n’ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente grand public : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour ceux qui cherchent à se procurer des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Chelsea vs Brighton & Hove Albion ?

Le coût d’un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l’emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d’âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les adultes, juniors (généralement moins de 18 ou 21 ans), étudiants et seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d’âge diffèrent d’une équipe à l’autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par catégories (par exemple, catégorie A, B ou C). Les affiches face aux rivaux du top 6 ou les derbies relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales sur les côtés du terrain et celles situées en tribune basse sont proposées à des tarifs premium, tandis que les places en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d’une adhésion officielle payante active afin d’accéder aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets à l’extérieur

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 livres sterling pour les billets à l’extérieur jusqu’à la saison 2026/27, avec une confirmation au moins jusqu’en 2027/28.

Si les billets à l’extérieur sont plafonnés à 30 livres sterling, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents à l’extérieur sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux détenteurs d’abonnements de premier rang disposant du maximum de points de fidélité. Ils n’arrivent quasiment jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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