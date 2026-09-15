Comment obtenir des billets pour Chelsea - AFC Bournemouth : prix en Premier League, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

Chelsea affronte l’AFC Bournemouth le samedi 10 octobre 2026 à Stamford Bridge, à london.

Chelsea possède un net avantage global dans les confrontations directes, avec 12 victoires contre 4 pour Bournemouth lors de leurs précédents affrontements. Cependant, cette affiche s’est récemment révélée disputée, comme en témoigne le spectaculaire match nul 2-2 lors de la dernière rencontre entre les deux équipes à Stamford Bridge, en décembre 2025.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations à connaître pour obtenir des billets pour Chelsea contre l’AFC Bournemouth, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Chelsea - AFC Bournemouth en Premier League ?

Chelsea affronte l’AFC Bournemouth à Stamford Bridge, avec un coup d’envoi programmé à l’heure indiquée ci-dessous.

Premier League - Journée 6 10 oct. 2026 - 10:00 Stamford Bridge

Comment acheter des billets pour Chelsea - AFC Bournemouth en Premier League ?

Pour acheter des billets pour Chelsea - AFC Bournemouth à Stamford Bridge, voici les options :

Plateforme officielle de billetterie de Chelsea FC : Créez un compte officiel sur le site officiel de Chelsea FC ou sur son application mobile. Les billets grand public sont dans un premier temps mis à disposition des membres officiels de Chelsea via un système de points de fidélité et de tirage au sort, avant une éventuelle mise en vente générale.

Bourse officielle de billets : Les membres de Chelsea peuvent accéder au portail officiel Ticket Exchange du club pour acheter des billets mis en vente par des abonnés qui ne peuvent pas assister au match.

Hospitalité officielle le jour du match : Si vous n’avez pas d’adhésion payante au club, des packages officiels VIP ou hospitalité, comprenant des places avec accès au salon, nourriture et boissons, peuvent être achetés directement auprès de Chelsea FC sans obligation d’adhésion.

Supporters visiteurs : Les supporters de l’AFC Bournemouth doivent acheter leurs billets directement via le portail officiel de billetterie de l’AFC Bournemouth. Les billets sont attribués en fonction des points de fidélité à l’extérieur accumulés par les supporters enregistrés.

Places de marché secondaires pour les billets : Si les billets officiels de premier marché sont épuisés, des sites de comparaison de billets et des plateformes secondaires de revente comme StubHub proposent des billets mis en vente par des revendeurs, même si les prix sont généralement supérieurs à leur valeur faciale.

Combien coûtent les billets pour Chelsea - AFC Bournemouth en Premier League ?

Les prix des billets pour Chelsea - AFC Bournemouth varient selon le canal d’achat, la catégorie de place et le statut d’adhésion :

Billets officiels grand public (tribunes de Chelsea à domicile) : Les billets adultes standard achetés directement via Chelsea FC vont de 30 £ à 82 £ , selon la catégorie et la zone de placement, comme la Matthew Harding Stand, le Shed End, la West Stand ou l’East Stand. Les tarifs réduits pour les juniors et les seniors vont généralement de 15 £ à 40 £ .

Supporters visiteurs (tribune de Bournemouth) : Les billets du parcage visiteurs à Stamford Bridge suivent le plafond visiteurs fixé à l’échelle de la Premier League, établi à 30 £ pour les adultes.

Hospitalité officielle le jour du match : Les packages VIP et hospitalité le jour du match achetés via Chelsea FC commencent généralement à partir de 250 £ à 500 £+ par personne, selon les options de restauration et le niveau du salon.

Chelsea - AFC Bournemouth en Premier League : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Chelsea et de l’AFC Bournemouth

Chelsea aborde ce match avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, avec pour seule ombre un match nul 3-3 contre Johor Darul Ta'zim en pré-saison. En compétition officielle, l’équipe d’Alonso a impressionné : une victoire 3-2 à Fulham, un succès 2-0 contre Luton Town en Carabao Cup, puis un spectaculaire 4-3 contre Brighton lors de sa plus récente sortie en Premier League. Sur ces cinq matches, Chelsea a inscrit 14 buts, mais en a aussi encaissé dix, ce qui souligne le profil d’une équipe tournée vers l’attaque mais friable défensivement.

La série récente de Bournemouth est plus mitigée. L’équipe de Rose n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses cinq derniers matches, en battant Genoa 10-1 en pré-saison. Ses deux sorties en Premier League ont produit un match nul contre Everton et une défaite 2-1 contre Manchester City. Elle a également fait deux matches nuls et subi deux défaites lors de ses autres rencontres officielles, avec six buts marqués et huit encaissés sur les cinq matches.

Chelsea - AFC Bournemouth : historique récent des confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur un 2-2 à Stamford Bridge le 30 décembre 2025, en Premier League. Ce résultat a prolongé une tendance récente de matches nuls : les deux clubs avaient aussi fait 0-0 au Vitality Stadium le 6 décembre 2025 et partagé un nul 2-2 à Stamford Bridge en janvier 2025. Sur les cinq dernières confrontations de Premier League, Chelsea compte une victoire, Bournemouth aucune, et trois matches se sont terminés à égalité.