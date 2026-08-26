Le Celta Vigo affronte Malaga le dimanche 13 septembre 2026 à l’Abanca Balaidos, à Vigo.

Málaga cherche à rebondir à l’extérieur après n’avoir enregistré qu’une seule victoire lors de ses cinq dernières sorties, dont une défaite compétitive 2-0 contre l’Atlético de Madrid. L’historique des confrontations favorise largement le Celta Vigo, qui a obtenu trois victoires et un match nul lors de ses cinq dernières rencontres dans l’élite face à Málaga.

Laissez GOAL vous donner tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Celta Vigo vs Malaga, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le coup d’envoi de Celta Vigo vs Malaga en Liga ?

Celta Vigo vs Malaga se déroule à l’Abanca Balaidos, à Vigo. Vérifiez l’heure du coup d’envoi pour votre région à l’aide des détails du match ci-dessus.

LaLiga - Journée 5 13 sept. 2026 - 09:00 Abanca Balaidos

Comment acheter des billets Celta Vigo vs Malaga en Liga ?

Site officiel

Achetez directement en ligne via le portail officiel de vente de billets du RC Celta.

Billetterie du stade (Taquilla)

Achetez vos billets en personne directement à la billetterie de l’Abanca-Balaídos à Vigo le jour du match ou pendant les jours précédant la rencontre, sous réserve de disponibilité.

Section visiteurs

Si vous soutenez le Málaga CF, achetez vos billets directement via les canaux officiels de distribution du club de Málaga, car l’accès aux sections visiteurs est réservé exclusivement aux supporters de l’équipe en déplacement.

Plateformes secondaires

Si les billets officiels sont épuisés, les supporters peuvent utiliser des places de marché secondaires de billetterie comme StubHub pour trouver des billets de revente de dernière minute.

Combien coûtent les billets pour Celta Vigo vs Malaga en Liga ?

Les prix des billets pour Celta Vigo vs Málaga à l’Estadio Abanca-Balaídos varient selon l’endroit où vous les achetez et la zone du stade que vous choisissez :

Billets officiels au prix facial (portail de vente du club) : Attendez-vous à ce que les billets en admission générale commencent entre 35 € et 70 € pour les sections standard derrière les buts ( Gol ou Marcador ). Les tribunes latérales ( Rio et Tribuna ) se situent généralement entre 60 € et 130 € selon la proximité du terrain.

Marché secondaire et plateformes de revente : Sur les places de marché de billets (comme StubHub), les billets commencent actuellement autour de 60 € à 65 € pour les places de base, tandis que les prix sur le marché secondaire tournent en moyenne autour de 120 € à 220 € pour des vues centrales premium.

Offres VIP et hospitalité : Les options premium d’hospitalité vont de 160 € à plus de 300 € par billet, ce qui comprend des places centrales en tribune principale, l’accès au salon, ainsi que la restauration et les boissons le jour du match.

Celta Vigo vs Malaga en Liga : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Celta Vigo vs Malaga

Le Celta Vigo a remporté deux victoires et obtenu trois matches nuls lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, sans aucune défaite sur cette série. Son résultat le plus récent a été un nul 0-0 à Valence en Liga le 22 août. Avant cela, le Celta avait fait match nul 1-1 contre Naples et battu Sassuolo 4-1 en pré-saison. Le Celta a marqué cinq buts et en a concédé trois lors de ces cinq sorties. Les deux nuls consécutifs lors de ses deux matches les plus récents sont les seules ombres au tableau d’une série par ailleurs sans défaite.

Les cinq derniers matches de Malaga ont produit une victoire, un nul et trois défaites. Son résultat compétitif le plus récent a été la défaite 2-0 contre l’Atletico Madrid le 19 août. Avant cela, Malaga a fait match nul 2-2 avec Fulham en amical et s’est incliné 2-1 contre l’AD Ceuta FC. Sa seule victoire lors de cette série est survenue contre Al-Arabi, un succès 4-2 le 6 août. Malaga a marqué sept buts et en a encaissé huit lors de ces cinq matches.

Celta Vigo vs Malaga : confrontations récentes

La rencontre la plus récente entre ces clubs remonte au 18 mars 2018, lorsque les deux équipes ont fait match nul 0-0 à l’Abanca Balaidos en Liga. Lors des cinq dernières confrontations directes enregistrées, toutes disputées en Liga, le Celta Vigo s’est imposé à trois reprises et Malaga l’a emporté une fois, avec un match terminé sur un score de parité. Parmi les victoires du Celta figurent un succès 3-1 à domicile en janvier 2017 et une victoire 1-0 à Balaidos en mai 2016.

Classement de Celta Vigo vs Malaga

Au classement actuel de la Liga, le Celta Vigo occupe la 11e place tandis que Malaga est 19e.