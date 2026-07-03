L’histoire continue de s’écrire pour le coorganisateur canadien, qui s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 après une victoire spectaculaire 1-0 contre l’Afrique du Sud, grâce à l’inoubliable but de Stephen Eustáquio à la 92e minute.

L’équipe de Jesse Marsch affrontera désormais le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde 2022, qui a tenu bon lors d’une séance de tirs au but irrespirable face aux Pays-Bas pour entretenir son rêve.

La forte demande pour les billets des huitièmes de finale souligne toute la tension électrique du football à élimination directe en tournoi. Si vous suivez ce suspense à distance et souhaitez placer des paris stratégiques sur les lignes de buts ou les performances de joueurs, obtenir un bonus de dépôt est une excellente stratégie. Profitez de notre code promo Megapari actif pour renforcer votre profil de jeu.

Laissez GOAL vous présenter toutes les dernières informations sur la billetterie de la Coupe du monde 2026, notamment comment obtenir des places pour Canada-Maroc et à quel prix.

À quelle heure débute Canada - Maroc ?

Ce huitième de finale se jouera au Houston Stadium (NRG Stadium), au Texas.

Coupe du monde - 1/8 4 juil. 2026 - 13:00 NRG Stadium

Comment acheter des billets pour Canada - Maroc à la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde, notamment la Visa Presale, l’Early Ticket Draw et le Random Selection Draw post-tirage, sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées durant ces phases, la disponibilité sur le marché primaire est désormais au plus bas.

Voici ce qu’il faut savoir en un coup d’œil :

La phase de vente de dernière minute a été lancée le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont vendus strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière opportunité d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est ouverte. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les supporters souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes secondaires comme StubHub pour des billets de dernière minute. N’oubliez pas de vérifier les conditions générales de tout site secondaire pour les billets que vous achetez.

Combien coûtent les billets pour Canada - Maroc à la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les billets pour la phase de groupes ont commencé à partir de 60 $ (pour certaines catégories Supporter), tandis que les prix pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $, sans même parler des plateformes secondaires et de la revente, où les tarifs grimpent encore davantage.

Prix des billets de la Coupe du monde 2026 de la FIFA :

Dates Phase / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée sur le marché secondaire 28 juin - 3 juillet Seizièmes de finale (stades à forte demande) 225 $ – 540 $ 550 $ – 3 200 $ (1 250 $) 28 juin - 3 juillet Seizièmes de finale (stades standard) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2 800 $ (1 134 $) 4 juillet – 7 juillet Huitièmes de finale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4 200 $ (1 518 $) 9 juillet – 11 juillet Quarts de finale 450 $ – 1 775 $ 850 $ – 5 500 $ (2 348 $) 14 juillet – 15 juillet Demi-finales 930 $ – 3 295 $ 1 500 $ – 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ – 800 $ 500 $ – 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ – 7 875 $ 5 900 $ – 38 000 $+ (15 240 $)

Canada - Maroc : tout ce qu’il faut savoir

Canada - Maroc

Canada - Maroc : historique récent des confrontations directes

Canada - Maroc : les dernières infos sur les équipes

À lire aussi