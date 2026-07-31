Brighton & Hove Albion, qui a remarquablement terminé dans le top 8 lors de trois des quatre dernières saisons, espère réussir un début prometteur dans cette campagne 2026/27 de Premier League, en déroulant le tapis rouge, ou bordeaux, à l'Amex pour la réception d'Aston Villa le dimanche 23 août.

La troupe de Fabian Hürzeler aura à cœur de prendre sa revanche après la défaite de la saison dernière contre Villa. Les deux équipes avaient offert un thriller conclu sur le score de 4-3 sur la côte sud, les visiteurs renversant la situation après que Brighton eut pris rapidement une avance de 2-0. La défaite de décembre avait également mis fin à la longue série d'invincibilité à domicile de Brighton.

Va-t-on assister à un nouveau match à suspense à l'Amex ? Vous pourriez être dans les tribunes pour le découvrir. Laissez GOAL vous fournir tout ce que vous devez savoir pour obtenir des billets pour Brighton-Aston Villa, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu le match de Premier League Brighton & Hove Albion - Aston Villa ?

Brighton - Aston Villa débutera à 14 h 00 BST le dimanche 23 août 2026, à l'American Express Community Stadium de Brighton.

Premier League - Journée 1 23 août 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Comment acheter des billets pour le match de Premier League Brighton & Hove Albion - Aston Villa

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés et debentures : Les détenteurs actuels d'un abonnement conservent leur place ou remettent au club les matches qu'ils n'utiliseront pas.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d'attente en ligne traditionnelles selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort aléatoires pour les membres payants du club (par exemple : Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres qui n'ont pas été retenus lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Brighton & Hove Albion - Aston Villa ?

Le prix d'un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l'emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d'âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par catégories pour les adultes, les juniors, généralement U18 ou U21, les étudiants et les seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge diffèrent d'une équipe à l'autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux, par exemple catégorie A, B ou C. Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby relèvent de la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : Les places centrales le long de la touche et celles du niveau inférieur affichent des prix premium, tandis que les sièges du niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante active afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026/27, avec une confirmation au moins jusqu'en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les billets les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité. Ils n'arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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