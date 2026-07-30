Brighton & Hove Albion, qui a remarquablement terminé dans le top 8 lors de trois des quatre dernières saisons, cherchera à bien lancer sa campagne 2026/27 de Premier League en déroulant le tapis rouge, ou bordeaux, à l'Amex pour la réception d'Aston Villa le dimanche 23 août.

La troupe de Fabian Hürzeler aura à coeur de prendre sa revanche après la défaite de la saison dernière contre Villa. Les deux équipes avaient offert un thriller conclu sur le score de 4-3 sur la côte sud, les visiteurs renversant la situation après que les Seagulls avaient rapidement pris une avance de 2-0. Cette défaite de décembre avait également mis fin à la longue série d'invincibilité de Brighton à domicile.

Va-t-on assister à un nouveau match à suspense à l'Amex ? Vous pourriez être dans les tribunes pour le découvrir. Laissez GOAL vous fournir tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Brighton contre Aston Villa, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le match de Premier League entre Brighton & Hove Albion et Aston Villa ?

Brighton contre Aston Villa débutera à 14 h 00 BST le dimanche 23 août 2026, à l'American Express Community Stadium de Brighton.

Premier League - Journée 1 23 août 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Brighton & Hove Albion contre Aston Villa

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitalité, le tout géré via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illégale et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Détenteurs d'abonnements de saison et debentures : les détenteurs actuels d'abonnements conservent leur siège ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de ballot) : les traditionnelles files d'attente en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des tirages au sort randomisés pour les membres payants des clubs (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une période définie, plusieurs semaines avant le match, pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : si un match affiche complet, les membres qui n'ont pas été retenus lors du ballot peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : les ventes ouvertes au grand public non membre sont quasiment inexistantes pour les matches de Premier League.

Si vous cherchez à trouver des billets de dernière minute, les supporters peuvent aussi en acheter sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Brighton & Hove Albion contre Aston Villa ?

Le prix d'un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l'emplacement du siège et la catégorie du match :

Tranches d'âge et tarifs réduits : la plupart des clubs proposent une tarification par catégorie entre Adultes, Juniors, généralement U18 ou U21, Étudiants et Seniors, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge diffèrent d'une équipe à l'autre.

Catégorisation des matches : les clubs classent les rencontres en différentes catégories, par exemple A, B ou C. Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement du siège : les places centrales le long du terrain et celles en tribune basse sont proposées à des tarifs premium, tandis que les sièges en tribune haute derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, la quasi-totalité des clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Tarification et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026/27, avec confirmation au moins jusqu'en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils font partie des plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et sont généralement vendus exclusivement aux détenteurs d'abonnements de saison du plus haut niveau avec le maximum de points de fidélité. Ils n'arrivent pratiquement jamais en vente générale ou dans les tirages réservés aux adhésions de base.

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