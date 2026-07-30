Brighton & Hove Albion, qui a remarquablement terminé dans le top 8 lors de trois des quatre dernières saisons, cherchera à bien lancer sa campagne de Premier League 2026/27 lorsque le club déroulera le tapis rouge, ou bordeaux, à l'Amex pour la venue d'Aston Villa le dimanche 23 août.

La troupe de Fabian Hürzeler aura à cœur de prendre sa revanche après la défaite de la saison dernière contre Villa. Les deux équipes avaient offert un thriller conclu sur le score de 4-3 sur la côte sud, les visiteurs renversant la situation après que les Seagulls eurent pris très tôt une avance de 2-0. Cette défaite en décembre avait également mis fin à la longue série d'invincibilité de Brighton à domicile.

Va-t-on assister à un nouveau match à suspense à l'Amex ? Vous pourriez être en tribunes pour le découvrir. Laissez GOAL vous fournir tout ce qu'il faut savoir pour obtenir des billets pour Brighton contre Aston Villa, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand a lieu la rencontre de Premier League entre Brighton & Hove Albion et Aston Villa ?

Brighton contre Aston Villa débutera à 14 h 00 BST le dimanche 23 août 2026, à l'American Express Community Stadium de Brighton.

Premier League - Journée 1 23 août 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Comment acheter des billets de Premier League pour Brighton & Hove Albion contre Aston Villa

Plusieurs options de billetterie sont disponibles pour les matches de Premier League, des billets à l'unité aux abonnements de saison en passant par les offres hospitality, gérées via le portail officiel de billetterie de chaque club ou par des partenaires de voyage autorisés.

En raison d'une demande mondiale écrasante, de la législation anti-revente illicite et de tourniquets 100 % numériques, les clubs de Premier League attribuent les billets selon le processus suivant :

Abonnés de saison & debentures : Les abonnés de saison existants conservent leur place ou remettent au club les matches auxquels ils ne peuvent pas assister.

Membres officiels payants du club (système de tirage au sort) : Les files d'attente traditionnelles en ligne selon le principe du premier arrivé, premier servi ont été remplacées par des loteries aléatoires réservées aux membres payants du club (par exemple Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Les membres s'inscrivent pendant une fenêtre définie plusieurs semaines avant le match pour participer au tirage.

Bourses officielles de billets (revente) : Si un match affiche complet, les membres malheureux lors du tirage peuvent acheter des billets retournés à leur valeur faciale via la Ticket Exchange officielle du club.

Vente générale : Les ventes ouvertes au grand public non membre sont pratiquement inexistantes pour les matches de Premier League.

Pour tenter d'obtenir des billets à la dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes secondaires, comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Premier League pour Brighton & Hove Albion contre Aston Villa ?

Le prix d'un billet de Premier League pour la saison 2026/27 varie fortement selon le club hôte, l'emplacement du siège et la catégorie du match :

Catégories d'âge et tarifs réduits : La plupart des clubs proposent une tarification par paliers pour les catégories Adulte, Junior, généralement moins de 18 ou 21 ans, Étudiant et Senior, même si les pourcentages de réduction et les tranches d'âge diffèrent d'une équipe à l'autre.

Catégorisation des matches : Les clubs classent les rencontres par niveaux, par exemple catégorie A, B ou C. Les affiches de prestige contre des rivaux du top 6 ou des adversaires de derby entrent dans la catégorie A, avec les prix faciaux les plus élevés.

Emplacement des sièges : Les places centrales le long du terrain et celles du niveau inférieur affichent des tarifs premium, tandis que les sièges du niveau supérieur derrière les buts offrent des options plus abordables.

Adhésion officielle requise : Pour acheter des billets à domicile à leur valeur faciale, presque tous les clubs de Premier League exigent que chaque spectateur dispose d'une adhésion officielle payante active au club afin de participer aux tirages au sort ou aux bourses de revente.

Prix et disponibilité des billets visiteurs

La Premier League a officiellement prolongé le plafond tarifaire obligatoire de 30 £ pour les billets visiteurs jusqu'à la saison 2026/27, et l'a confirmé au moins jusqu'en 2027/28.

Si les billets visiteurs sont plafonnés à 30 £, ils figurent parmi les plus difficiles à obtenir dans le sport mondial. Les contingents visiteurs sont extrêmement limités et généralement vendus exclusivement aux abonnés les mieux classés disposant du maximum de points de fidélité, ils n'arrivent pratiquement jamais en vente générale ni dans les tirages au sort destinés aux membres de base.

Forme

Confrontations récentes

Infos d'équipe et effectifs