East Rutherford verra le Brésil, quintuple champion du monde, se préparer à affronter la Norvège dans un huitième de finale de la Coupe du monde 2026 très attendu.

Après avoir franchi avec succès son obstacle à fort enjeu en seizièmes de finale face au Japon, la Seleção aborde les huitièmes de finale avec un maximum d’élan, tout en étant pleinement consciente de la menace générationnelle qui l’attend.

La Norvège a décroché sa place de manière spectaculaire, en s’appuyant sur l’efficacité redoutable de son talisman Erling Haaland et l’étincelle créative de Martin Ødegaard pour éliminer la Côte d’Ivoire.

Les rencontres à élimination directe opposant la créativité sud-américaine à l’organisation disciplinée européenne offrent toujours de passionnantes batailles tactiques. Pour vous assurer que votre configuration de jeu sportif numérique dispose de fonds de pari supplémentaires avant le coup d’envoi, il est essentiel d’utiliser un bonus d’inscription. Consultez notre guide rapide pour activer vos récompenses via notre code promo Megapari.

À quelle heure a lieu le coup d’envoi de Brésil - Norvège à la Coupe du monde ?

Ce grand huitième de finale à élimination directe se déroulera dans l’emblématique New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) à East Rutherford, dans le New Jersey.

Coupe du monde - 1/8 5 juil. 2026 - 16:00 MetLife Stadium

Comment acheter des billets pour Brésil - Norvège à la Coupe du monde ?

À ce jour, les principales loteries officielles pour les billets de la Coupe du monde, y compris la Visa Presale, l’Early Ticket Draw et le Random Selection Draw post-tirage, sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes traitées pendant ces phases, la disponibilité principale est désormais à un niveau historiquement bas.

Voici ce qu’il faut savoir en un coup d’œil :

La phase de vente de dernière minute a été lancée le 1er avril. Il ne s’agit pas d’une loterie, les billets sont vendus strictement selon le principe du premier arrivé, premier servi, avec confirmation immédiate. Cela représente la dernière occasion d’acheter des billets officiels directement auprès de la FIFA.

La plateforme officielle de revente de la FIFA est ouverte. Cette plateforme est désormais la principale destination autorisée pour les supporters souhaitant acheter et vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

Autrement, les supporters peuvent se tourner vers des places de marché secondaires comme StubHub pour obtenir des billets de dernière minute. Pensez à vérifier les conditions générales de tout site secondaire pour les billets que vous achetez.

Combien coûtent les billets pour Brésil - Norvège à la Coupe du monde ?

La FIFA a mis en place une tarification variable pour le tournoi 2026.

Les billets pour la phase de groupes ont démarré à seulement 60 $ (pour certaines catégories Supporter), tandis que les prix pour la finale ont atteint jusqu’à 6 730 $, sans même parler des places de marché secondaires et de la revente, qui grimpent encore plus haut.

Prix des billets pour la Coupe du monde 2026 de la FIFA :

Dates Tour / Catégorie Fourchette de prix officielle Fourchette estimée du marché secondaire 28 juin - 3 juillet Seizièmes de finale (sites à forte demande) 225 $ à 540 $ 550 $ à 3 200 $ (1 250 $) 28 juin - 3 juillet Seizièmes de finale (sites standards) 225 $ à 540 $ 400 $ à 2 800 $ (1 134 $) 4 juillet - 7 juillet Huitièmes de finale 240 $ à 640 $ 650 $ à 4 200 $ (1 518 $) 9 juillet - 11 juillet Quarts de finale 450 $ à 1 775 $ 850 $ à 5 500 $ (2 348 $) 14 juillet - 15 juillet Demi-finales 930 $ à 3 295 $ 1 500 $ à 9 500 $ (3 721 $) 18 juillet Match pour la troisième place 250 $ à 800 $ 500 $ à 3 500 $ (1 480 $) 19 juillet Finale de la Coupe du monde de la FIFA (MetLife Stadium) 1 490 $ à 7 875 $ 5 900 $ à 38 000 $+ (15 240 $)

Brésil - Norvège à la Coupe du monde : tout ce qu’il faut savoir

Forme de Brésil - Norvège

Brésil - Norvège : historique récent des confrontations directes

Face à face Nul 0 1 0 Matchs Amicaux Norvège NOR 1 Brésil BRÉ 1 FDM 1 Buts marqués 1 Matchs au-delà des 2.5 buts 0 / 1 Les deux équipes ont marqué 1 / 1

Classement de Brésil - Norvège

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